LUTO

'Levaram de mim o meu amor', desabafa PM após assassinato da filha em Salvador

Brenda Nicole Alves Brandão foi morta durante um assalto no Imbuí



Millena Marques

Wendel de Novais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14:41

Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A policial militar Tatiane Guerreira, mãe de Brenda Nicole Alves Brandão, jovem assassinada durante um assalto em Salvador, fez um desabafo após o enterro da filha. "Mataram uma vítima inocente. Isso está errado. Isso eu não aceito. A sociedade não tem que aceitar", disse em entrevista à TV Bahia.

O crime aconteceu na madrugada de domingo (6), quando a jovem voltava de uma festa com o namorado, no Imbuí. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Um celular foi apreendido com o suspeito, identificado como Ricardo Neri, após a apresentação dele às autoridades.

"Levaram de mim a minha filha, o meu amor. A gente fazia oração antes de dormir. A gente tinha todo um projeto financeiro de crescimento junto. Eu só tinha ela. Minha única filha foi embora por uma irresponsabilidade de um vagabundo", desabafou Tatiane, que é policial militar há 29 anos.

O homem apontado como suspeito de matar a jovem já havia sido preso em Salvador por crimes relacionados a veículos roubados. Ricardo Neri Melo Júnior foi detido em flagrante em dezembro de 2024 por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Fontes policiais também apontam o envolvimento dele em outros roubos na capital.

Filha de PMs é morta com tiro no rosto durante tentativa de assalto 1 de 11

Antes da prisão de Ricardo, outro homem chegou a ser conduzido após ser encontrada uma motocicleta com características semelhantes às da utilizada no assalto. Ele prestou depoimento e foi liberado depois que os investigadores descartaram a participação dele no crime.

Brenda era filha de dois policiais militares e estava na garupa da moto do namorado quando o casal foi abordado por Ricardo na Avenida Jorge Amado.