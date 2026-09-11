Líder de facção foge de operação no Nordeste de Amaralina e acaba preso em avenida de Salvador

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Wendel de Novais
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08:01
Um homem apontado como líder de uma facção criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi preso após conseguir escapar do cerco policial realizado na região. O suspeito foi localizado na tarde de quinta-feira (10), na Avenida Centenário, na região da Federação, pouco depois de fugir durante a operação.
Ele é apontado como uma das lideranças da localidade da Chapada do Rio Vermelho e já possuía um mandado de prisão em aberto. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador após uma condenação a 11 anos e dois meses de prisão pelo crime de tráfico de drogas.
Líder de facção foi preso em avenida de Salvador
A captura ocorreu depois que o suspeito conseguiu deixar a área onde policiais realizavam o cerco. Ele seguiu para outra região da capital baiana, mas acabou interceptado na Avenida Centenário. Com a prisão, o mandado judicial contra ele foi cumprido.
A ação faz parte da Operação Dominus Areae, que permanece em andamento por tempo indeterminado no Complexo do Nordeste de Amaralina. A ofensiva tem como objetivo localizar integrantes de grupos criminosos e ampliar a presença das forças de segurança em áreas consideradas estratégicas para a atuação dessas organizações.
A prisão foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, em conjunto com equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) e da Polícia Federal. O homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.
Informações que possam ajudar na localização de outros integrantes de facções podem ser repassadas de forma sigilosa pelo telefone 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).