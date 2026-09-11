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Líder de facção foge de operação no Nordeste de Amaralina e acaba preso em avenida de Salvador

Homem apontado como liderança da Chapada do Rio Vermelho tinha mandado de prisão por condenação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08:01

Líder de facção foi preso em avenida de Salvador
Líder de facção foi preso em avenida de Salvador Crédito: Polícia Civil

Um homem apontado como líder de uma facção criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi preso após conseguir escapar do cerco policial realizado na região. O suspeito foi localizado na tarde de quinta-feira (10), na Avenida Centenário, na região da Federação, pouco depois de fugir durante a operação.

Ele é apontado como uma das lideranças da localidade da Chapada do Rio Vermelho e já possuía um mandado de prisão em aberto. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador após uma condenação a 11 anos e dois meses de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

Líder de facção foi preso em avenida de Salvador

Líder de facção foi preso em avenida de Salvador por Polícia Civil
Líder de facção foi preso em avenida de Salvador por Polícia Civil
Líder de facção foi preso em avenida de Salvador por Polícia Civil
Líder de facção foi preso em avenida de Salvador por Polícia Civil
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Líder de facção foi preso em avenida de Salvador por Polícia Civil

A captura ocorreu depois que o suspeito conseguiu deixar a área onde policiais realizavam o cerco. Ele seguiu para outra região da capital baiana, mas acabou interceptado na Avenida Centenário. Com a prisão, o mandado judicial contra ele foi cumprido.

A ação faz parte da Operação Dominus Areae, que permanece em andamento por tempo indeterminado no Complexo do Nordeste de Amaralina. A ofensiva tem como objetivo localizar integrantes de grupos criminosos e ampliar a presença das forças de segurança em áreas consideradas estratégicas para a atuação dessas organizações.

A prisão foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, em conjunto com equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) e da Polícia Federal. O homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

Informações que possam ajudar na localização de outros integrantes de facções podem ser repassadas de forma sigilosa pelo telefone 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

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Tags:

Nordeste de Amaralina Preso em Operação Líder de Facção Avenida de Salvador

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