AÇÃO EM ALAGOAS

Líder de facção que comandava crimes em Salvador direto de outro estado é morto pela polícia durante operação

Investigado foi localizado em Barra de São Miguel após dez meses de apuração

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11:28

Suspeito foi morto em operação Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Um homem apontado como uma das principais lideranças de uma facção de Salvador morreu após um confronto com policiais, na quinta-feira (15), em Barra de São Miguel, no litoral de Alagoas. Ele era alvo da Operação Última Barra, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (Ficco/BA).

Segundo a polícia, o investigado atirou contra equipes da FICCO/BA e do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar de Alagoas (Bope/PMAL) que cumpriam um mandado de prisão. Baleado durante o confronto, ele foi socorrido e levado para atendimento médico, mas não resistiu.

A localização do suspeito no litoral alagoano foi identificada ao longo de dez meses de investigação. Conforme as apurações, a mudança de estado não interrompeu sua atuação na organização: ele continuava dando ordens e coordenando atividades criminosas em Salvador.

Operação policial matou suspeito de comandar ataques 1 de 5

Ainda de acordo com a investigação, o patrimônio do homem era mantido com dinheiro do tráfico de drogas e de outras práticas ilícitas do grupo.

Além da ordem de prisão, os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos veículos, celulares e uma pistola calibre 9 mm. Os procedimentos relacionados à ocorrência foram formalizados em Maceió.