Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Líder de facção que comandava crimes em Salvador direto de outro estado é morto pela polícia durante operação

Investigado foi localizado em Barra de São Miguel após dez meses de apuração

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11:28

Segundo a polícia, o suspeito continuava coordenando crimes em Salvador mesmo vivendo em outro estado
Suspeito foi morto em operação Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Um homem apontado como uma das principais lideranças de uma facção de Salvador morreu após um confronto com policiais, na quinta-feira (15), em Barra de São Miguel, no litoral de Alagoas. Ele era alvo da Operação Última Barra, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (Ficco/BA).

Segundo a polícia, o investigado atirou contra equipes da FICCO/BA e do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar de Alagoas (Bope/PMAL) que cumpriam um mandado de prisão. Baleado durante o confronto, ele foi socorrido e levado para atendimento médico, mas não resistiu.

A localização do suspeito no litoral alagoano foi identificada ao longo de dez meses de investigação. Conforme as apurações, a mudança de estado não interrompeu sua atuação na organização: ele continuava dando ordens e coordenando atividades criminosas em Salvador.

Operação policial matou suspeito de comandar ataques

Homem apontado como líder de grupo criminoso com atuação em Salvador morreu durante operação em Alagoas por Divulgação/Polícia Federal
Segundo a polícia, o suspeito continuava coordenando crimes em Salvador mesmo vivendo em outro estado por Divulgação/Polícia Federal
Investigado foi localizado em Barra de São Miguel após dez meses de apuração por Divulgação/Polícia Federal
Policiais apreenderam veículos, celulares e uma pistola calibre 9 mm durante a ação por Divulgação/Polícia Federal
Operação Última Barra mobilizou forças de segurança da Bahia e de Alagoas por Divulgação/Polícia Federal
1 de 5
Homem apontado como líder de grupo criminoso com atuação em Salvador morreu durante operação em Alagoas por Divulgação/Polícia Federal

Ainda de acordo com a investigação, o patrimônio do homem era mantido com dinheiro do tráfico de drogas e de outras práticas ilícitas do grupo.

Além da ordem de prisão, os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos veículos, celulares e uma pistola calibre 9 mm. Os procedimentos relacionados à ocorrência foram formalizados em Maceió.

A operação também teve a participação do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil da Bahia (Denarc), da Diretoria de Inteligência da PM de Alagoas, da FICCO/AL e da Companhia Independente de Policiamento Especializado da PM da Bahia.

Mais recentes

Imagem - Vereador que propôs título a Flávio Bolsonaro em Salvador afirma receber ameaças de morte e pede proteção policial

Vereador que propôs título a Flávio Bolsonaro em Salvador afirma receber ameaças de morte e pede proteção policial
Imagem - Flávio tem 50,5% e Lula, 49,5% dos votos válidos no segundo turno, aponta pesquisa CNT/MDA

Flávio tem 50,5% e Lula, 49,5% dos votos válidos no segundo turno, aponta pesquisa CNT/MDA
Imagem - Precisa ter faculdade para ser deputado? A lei estabelece o que realmente é exigido

Precisa ter faculdade para ser deputado? A lei estabelece o que realmente é exigido