INVESTIGAÇÃO

Líder de facção que ordenou ataques em Cajazeiras é preso no Rio de Janeiro

Criminoso foi localizado na Rodovia Presidente Dutra após investigação da Polícia Civil da Bahia; suspeito teria fugido para o estado após mudar de facção

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 08:56

Líder de facção que ordenou ataques em Cajazeiras é preso no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Um homem apontado como líder de uma facção criminosa e suspeito de determinar ataques no bairro de Cajazeiras, em Salvador, foi preso nesta sexta-feira (4) no Rio de Janeiro. A captura foi realizada em uma ação conjunta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil da Bahia, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ).

O suspeito foi localizado na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), durante uma operação coordenada pela 2ª Delegacia de Homicídios e pela Coordenação de Operações e Inteligência (COI/DHPP). De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o mandado de prisão foi expedido após solicitação das autoridades baianas e está relacionado a mortes violentas que teriam sido provocadas diretamente pelo criminoso.

As operações seguem no bairro, com ações de inteligência e policiamento ostensivo voltadas à identificação e captura dos demais suspeitos. 1 de 4

As investigações apontaram ainda que o homem teria mudado de facção criminosa antes de deixar Salvador. Ele teria fugido para o Rio de Janeiro com o objetivo de evitar ser localizado pelas forças de segurança da Bahia. A prisão foi resultado do trabalho de investigação e troca de informações entre as polícias dos dois estados e a PRF.