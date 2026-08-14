SEGURANÇA

Líder de facção, um dos criminosos mais procurados da Bahia é morto pela polícia em Salvador

Allan Rodrigues dos Santos, conhecido como “3 Bond” ou “Sete”, chegou a fazer companheira refém

Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 08:59

Traficante procurado fez namorada refém e trocou tiros antes de ser morto, diz polícia Crédito: Divulgação

Um homem apontado como uma das lideranças de uma facção que atua em Salvador e na Região Metropolitana foi morto pela polícia durante uma operação realizada nesta sexta-feira (14), na localidade de Barro Duro, em Salvador. Allan Rodrigues dos Santos, conhecido como “3 Bond” ou “Sete”, integrava o Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), onde aparecia como o “3 de Ouro” entre os criminosos mais procurados do estado.

Allan era procurado por envolvimento em crimes como homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa. Segundo as investigações, ele tinha atuação ligada ao tráfico em diferentes áreas de Salvador e da Região Metropolitana. Ele seria ligado ao Comando Vermelho (CV).

A localização do suspeito ocorreu durante a Operação Perímetro Zero, iniciada nas primeiras horas desta sexta para cumprir seis mandados de busca e apreensão e ordens de prisão contra investigados por atividades criminosas na região.

Liderança do tráfico foi morta em operação na capital baiana 1 de 11

Durante o trabalho, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Coordenação de Operações Especiais (Core) encontraram dois acampamentos em uma área de mata que, segundo as investigações, eram utilizados por integrantes do grupo. Em outro ponto da operação, agentes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) cumpriam um mandado de busca e apreensão em um imóvel quando Allan Rodrigues dos Santos percebeu a presença dos policiais.

De acordo com a polícia, ele fez uma companheira de refém e atirou contra a equipe. O procurado foi baleado durante a ação, recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

No local, foram apreendidos um fuzil calibre 7,62, uma pistola calibre .40 com seletor de rajada e com o brasão da Polícia Militar do Espírito Santo, além de cinco carregadores para a pistola, sendo dois alongados. Também foram encontrados dois carregadores de fuzil.

A polícia apreendeu ainda 143 munições de calibre 7,62 e 182 munições de calibre .40. Porções de maconha do tipo “Wolf”, dinheiro em espécie e um veículo com restrição de roubo também foram localizados durante a operação.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime 1 de 52

Allan possuía condenações anteriores. Conforme as informações da investigação, ele havia sido condenado a 20 anos de prisão por homicídio e a nove anos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

As investigações apontam que o grupo ligado a Allan atuava em áreas como Estrada das Pedreiras, Residencial Coração de Maria, CEASA, Casinhas do CEASA e Novo Horizonte. Os integrantes são investigados por crimes como homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A Operação Perímetro Zero reúne cerca de 150 policiais civis e militares, além de drones e helicóptero. A ação é coordenada pela Polícia Civil, por meio do Denarc, Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Departamento de Inteligência Policial (DIP).