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Líder do CV no Subúrbio de Salvador é preso em operação no Rio de Janeiro

Kleber Fonseca Costa é investigado por ligação com 17 crimes com morte no Subúrbio Ferroviário

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:34

Kleber 'Fiel' foi preso durante operação
Kleber 'Fiel' foi preso durante operação Crédito: SSP-BA

Kleber Fonseca Costa, conhecido pelos apelidos de “Kleber Fiel” e “Coroa”, foi preso nesta sexta-feira (13), em Niterói, no Rio de Janeiro. Apontado como principal liderança do Comando Vermelho (CV) no Subúrbio Ferroviário de Salvador, ele é investigado por envolvimento em 17 ocorrências com resultado morte nos bairros de São João do Cabrito, Plataforma e Itacaranha.

A captura ocorreu durante a Operação Fidelis, uma ação conjunta das Polícias Civis da Bahia e do Rio de Janeiro. A operação também teve como alvo um homem apontado como gerente da organização no bairro do Uruguai, em Salvador. Com ele, foram apreendidos celulares, uma motocicleta e um carro. Uma moto aquática de sua propriedade também é investigada por possível utilização em uma tentativa de homicídio registrada em outubro.

Kleber 'Fiel' foi preso durante operação

Kleber 'Fiel' foi preso durante operação por SSP-BA
Kleber 'Fiel' foi preso durante operação por SSP-BA
Kleber 'Fiel' foi preso durante operação por SSP-BA
Kleber 'Fiel' foi preso durante operação por SSP-BA
Kleber 'Fiel' foi preso durante operação por SSP-BA
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Kleber 'Fiel' foi preso durante operação por SSP-BA

As apurações indicam que integrantes do grupo ordenavam execuções de rivais e desafetos e acompanhavam os ataques por videochamadas. Entre os episódios investigados estão ocorrências com múltiplas vítimas, em agosto e dezembro de 2025, além de homicídios registrados ao longo deste ano. A polícia também relaciona o Comando Vermelho à morte de uma mulher trans, ocorrida em 6 de novembro, na região de São João do Cabrito.

Segundo o inquérito, a disputa tinha como objetivo ampliar o domínio territorial da facção e controlar rotas estratégicas usadas no transporte clandestino de armas e drogas. Os ataques também teriam atingido antigos aliados, integrantes de grupos rivais e moradores sem envolvimento com atividades criminosas.

A investigação aponta uma intensificação da violência em outubro, quando cinco pessoas foram mortas na região. Em 1º de novembro, um morador de São João do Cabrito foi assassinado após um desentendimento com integrantes do grupo. Nos dias 6 e 7, outras duas pessoas foram mortas, respectivamente, em São João do Cabrito e Plataforma.

Durante as diligências, dois homens investigados por crimes na mesma área e apontados como integrantes da organização morreram em confronto com as equipes policiais. Eles foram identificados como Josué Alves da Hora Silva, de 24 anos, e Eldis Santos Miranda, de 25. A operação contou com equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) e da 78ª Delegacia de Polícia de Niterói. As buscas por outros suspeitos continuam.

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Kleber 'fiel' foi Preso Durante Operação

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