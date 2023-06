Líder do tráfico do Calabar é morto em troca de tiros com a PM

Um homem foi morto na tarde desta quinta-feira (8) durante uma troca de tiros com Polícia Militar no bairro do Calabar, em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), trata do traficante Felipe Oliveira Moreira, 23 anos, conhecido como "Tirulipa", apontado com um dos líderes de uma facção que atua no bairro.



Segundo a PM, durante rondas na Rua Nova do Calabar, próximo à localidade conhecida como Camarão, dois homens começaram a atirar ao perceber a presença das viaturas da 41ª CIPM (Federação). Os policiais revidaram e, após a troca de tiros, Tirulipa foi baleado. Ele foi socorrido para o Hospital geral do Estado (HGE), onde não resistiu aos ferimentos.