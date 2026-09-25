POLÍCIA

Liderança do tráfico no Arenoso é presa em apartamento de luxo durante operação em São Paulo

Edmilson rosas Lima, 38 anos, tinha três mandados de prisão em aberto e foi localizado em Praia Grande

Wendel de Novais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 08:29

Edmilson Rosas Lima foi preso em São Paulo Crédito: Reprodução

Uma investigação que começou na Bahia levou policiais civis até um apartamento de alto padrão em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Foi no imóvel que Edmilson Rosas Lima, 38 anos, liderança criminosa apontada como responsável por atividades ilícitas no Arenoso, em Salvador, acabou presa nesta sexta-feira (25), durante a Operação Repatriação.

Edmilson, que é conhecido pelos vulgos de Buga e Mago, era procurado por três mandados de prisão e é investigado por crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios. A prisão ocorreu durante o cumprimento de uma ordem judicial. No local, os policiais também constataram o uso de um documento falso, o que resultou em uma prisão em flagrante.

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Além da captura, a operação cumpriu dois mandados de busca e apreensão, sendo um na cidade de São Paulo e outro em Praia Grande. No apartamento onde o investigado estava, foram recolhidos celulares e outros materiais que podem contribuir para o avanço das apurações. Um BMW X3, avaliado em mais de R$ 500 mil, também foi apreendido.

A Operação Repatriação foi realizada entre quinta (24) e sexta-feira (25) a partir do cruzamento de informações obtidas pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) da Bahia com dados do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de São Paulo. As equipes baianas apontaram alvos que estariam escondidos no estado paulista, onde foram realizadas as diligências.

Segundo o diretor do DENARC, delegado Ernandes Júnior, o trabalho conjunto permitiu transformar informações de inteligência em ações de campo. “conseguimos transformar informações de inteligência em ações concretas, resultando na prisão de uma importante liderança criminosa e no avanço das investigações contra outros alvos prioritários. A integração entre as forças policiais e o compartilhamento de informações foram fundamentais para o enfrentamento de organizações criminosas com atuação interestadual”.

Foragido com 16 mandados também foi alvo

No primeiro dia da operação, equipes estiveram em três endereços de Paraisópolis, na capital paulista, para cumprir mandados relacionados a outro investigado. Ele integra o Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia e possui 16 ordens de prisão em aberto.

O homem não foi localizado durante as buscas. Os policiais, porém, encontraram pessoas próximas a ele, entre elas a cunhada e a companheira, que havia dado à luz recentemente e estava no imóvel com o filho recém-nascido. As diligências permitiram reunir novos elementos que, segundo a polícia, podem ajudar na identificação do paradeiro e na captura do foragido.