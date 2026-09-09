TRANSPORTE

Linha de Cajazeiras XI terá 18 viagens diárias após mudanças da Semob

Alterações começam nesta quarta-feira (9)

Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:12

Linha que atende Cajazeiras XI muda de código e ganha reforço de viagens Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

A linha de ônibus que liga Cajazeiras XI ao Terminal Águas Claras passa por mudanças a partir desta quarta-feira (9). O serviço, que operava como linha de reforço, ganha código próprio e terá novas viagens ao longo do dia.

Antes identificada como 1721-03 – Terminal Águas Claras x Rua Geraldo Brasil, a linha passa a operar com o código 1722 – Terminal Águas Claras x Geraldo Brasil. O itinerário permanece o mesmo, mas o número de viagens diárias passa a ser de 18.

Também será criada a linha 1722-01, com saída da Rua Geraldo Brasil às 6h25 em direção ao Terminal Águas Claras. O percurso inclui a Rua Juscelino Kubitschek, a Avenida 2 de Julho e a BR-324.

Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), a alteração busca ampliar as opções de deslocamento para os passageiros, especialmente no período da manhã, melhorando o atendimento entre Cajazeiras XI e o Terminal Águas Claras.