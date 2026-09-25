TRANSPORTE

Linha do BRT Salvador inicia operação integral na próxima segunda-feira (28)

Com a mudança, os ônibus da linha B6 circularão diariamente das 5h às 23h

Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:07

BRT Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A linha B6 do BRT Salvador, que faz a ligação entre a Estação da Lapa e a região de Patamares, passará a funcionar em horário integral a partir da próxima segunda-feira (28). Com a mudança, os ônibus circularão diariamente das 5h às 23h, ampliando o atendimento que vinha sendo realizado em caráter assistido desde o início deste mês, quando a operação ocorria entre 9h e 16h.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o período de testes permitiu avaliar o desempenho da linha e realizar adequações operacionais antes da ampliação do serviço. De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, a experiência teve resultado positivo e registrou boa adesão dos passageiros.

Durante a fase assistida, cerca de 2,5 mil usuários utilizaram a linha diariamente. A expectativa da pasta é que o novo serviço facilite o deslocamento de moradores e trabalhadores da orla, reduzindo a necessidade de integrações que antes eram feitas por quem utilizava ônibus convencionais para chegar à região.

A B6 opera no modelo BRT/BRS, combinando trechos em corredores exclusivos com circulação em vias compartilhadas com os demais veículos. O formato já é adotado em outras linhas do sistema, como a B2, que conecta a Estação Shopping da Bahia a Amaralina, e a B3, que atende a Avenida Paulo VI.

Com a entrada da nova linha, o sistema passou a oferecer atendimento direto a bairros da orla, entre eles Costa Azul, Boca do Rio, Pituaçu e Patamares. O trajeto também contempla importantes equipamentos urbanos da capital, como o Centro de Convenções Salvador, a Orla de Pituaçu e a futura Arena Multiuso Antônio Balbino, conhecida como Balbinão.

BRT Salvador 1 de 11

Operação alterada durante a Maratona Salvador

Antes da ampliação definitiva do horário, a linha terá mudanças temporárias neste fim de semana por causa da Maratona Salvador, marcada para sábado (26) e domingo (27). Como parte da estrutura do evento será montada nas proximidades do Centro de Convenções, na Boca do Rio, haverá restrições de tráfego na região.

Em razão das interdições, no sábado a operação da B6 começará às 10h, com saída da Estação da Lapa. Já no domingo, a circulação da linha ficará suspensa.

Percurso

No sentido orla, os ônibus partem da Estação da Lapa e seguem pelo corredor exclusivo do BRT até a Estação Pituba. Depois, acessam a Rua Rio Grande do Sul e a Avenida Octávio Mangabeira, seguindo até o início da Avenida Pinto de Aguiar, onde realizam o retorno.

Na viagem de volta, os veículos percorrem as avenidas Octávio Mangabeira e Manoel Dias da Silva, além da Rua Pernambuco, retornando à Estação Pituba antes de seguir novamente pelo corredor exclusivo até a Estação da Lapa.