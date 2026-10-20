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Linhas de ônibus da Cidade Baixa têm itinerário alterado a partir desta quarta-feira (21)

Mudança ocorre devido à interdição do acesso à Rua Demóstenes Paranhos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:49

Quais bairros de Salvador vão receber os novos ônibus com ar-condicionado? Veja por onde os veículos vão circular
Quais bairros de Salvador vão receber os novos ônibus com ar-condicionado? Veja por onde os veículos vão circular Crédito: Fotos: Divulgação / Secom PMS

A partir desta quarta-feira (21), a Secretaria de Mobilidade de Salvador vai alterar os itinerários das linhas de ônibus que circulam pela Rua Demóstenes Paranhos, entre Vila Ruy Barbosa, Jardim Cruzeiro e Massaranduba. A mudança ocorre devido à interdição do acesso à via pela Rua Resende Costa, onde a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) realiza uma obra.

Ao todo, três linhas serão afetadas: 0720 – Vale das Pedrinhas x Vila Ruy Barbosa; 0208 – Massaranduba x Lapa; e 0214 – Massaranduba x Estação Hiper BRT. Durante a mudança, os ônibus passam a circular pelas ruas Resende Costa, Caminho de Areia, Lopes Trovão e Carlos Lopes, além da Praça Lopes Trovão, conhecida como Praça da Massaranduba, até retomar o itinerário habitual.

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A mudança tem prazo inicial de um mês, conforme informado pela Conder. A Secretaria de Mobilidade (Semob) orienta os passageiros que utilizam as linhas afetadas a ficarem atentos ao novo trajeto durante esse período.

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Salvador Ônibus

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