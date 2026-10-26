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Linhas de ônibus de Salvador passam a aceitar pagamento por QR Code; saiba quais

Nova opção começa a valer nesta segunda-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 12:03

Novos ônibus de Salvador
Linhas de ônibus de Salvador passam a aceitar pagamento por QR Code Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

Passageiros que utilizam linhas de ônibus das estações Mussurunga e do Terminal Águas Claras, em Salvador, passam a contar com uma nova opção de pagamento a partir desta segunda-feira (26). O sistema permite pagar a tarifa por meio de QR Code, além dos cartões de integração.

Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), a novidade contempla inicialmente 40 linhas que atendem os dois terminais, podendo alcançar mais de 100 linhas, incluindo as derivadas.

O modelo foi implementado em 17 de outubro, exclusivamente nas linhas do sistema BRT Salvador. Com a ampliação, a modalidade passa a ser disponibilizada gradualmente no transporte convencional. As estações Mussurunga e Águas Claras foram escolhidas por registrarem menor utilização de dinheiro físico, o que deve reduzir o impacto da mudança sobre os passageiros.

Como pagar a passagem por QR Code

Para utilizar o serviço, o passageiro precisa baixar o aplicativo KIM, criar um cartão virtual e adquirir créditos por meio de pagamento via Pix. Em seguida, deve selecionar a linha que pretende utilizar e gerar o QR Code para o embarque.

O código pode ser utilizado nos terminais e nos pontos de parada regulamentados das linhas contempladas. Ao entrar no ônibus, basta aproximar a tela do celular do validador para que a tarifa seja debitada do saldo do cartão virtual e o embarque seja liberado.

O QR Code tem validade de 30 minutos e só pode ser utilizado na linha selecionada pelo passageiro. Cada usuário pode gerar apenas um código por vez. Enquanto ele estiver válido, não será possível emitir outro, sendo necessário utilizá-lo ou aguardar o vencimento.

Após a utilização no ônibus, um novo código pode ser gerado imediatamente. O valor da passagem só é descontado do saldo quando o QR Code é validado.

A modalidade permite apenas um embarque e não dá direito à integração com outras linhas de ônibus ou com o metrô.

Outro ponto importante é que o cartão virtual funciona de forma independente do SalvadorCard físico. Por isso, os saldos não são compartilhados: os créditos do cartão físico não podem ser utilizados no virtual, nem os valores do virtual podem ser transferidos para o cartão físico.

A implantação começa nas linhas que atendem a Estação Mussurunga e o Terminal Águas Claras. A relação divulgada pela Semob inclui linhas convencionais e derivações que conectam os terminais a bairros como Cajazeiras, Fazenda Grande, Itapuã, Boca do Rio, Valéria e Paripe.

Veja linhas afetadas: 

Linhas Terminal Águas Claras

1707 - TERM ÁGUAS CLARAS x HOSP SUBÚRBIO/M LAGOA

1707-01 - HOSP DO SUBÚRBIO x TERMINAL ÁGUAS CLARAS

1707-02 - TERM ÁGUAS CLARAS x HOSP SUBÚRBIO/M LAGOA

1707-03 - M LAGOA/HOSP SUBÚRBIO x TERM ÁGUAS CLARAS

1708 - TERM ÁGUAS CLARAS x L. PAIXÃO/TUBARÃO

1708-01 - TUBARÃO/L. PAIXÃO x TERM ÁGUAS CLARAS

1708-02 - TERM ÁGUAS CLARAS x L. PAIXÃO/TUBARÃO

1708-03 - T ÁGUAS CLARAS x M LAGOAL PAIXÃO/TUBARÃO

1708-04 - T. ÁGUAS CLARAS x PARIPE (C. ABASTECIMENTO)

1708-05 - FAZENDA COUTOS x TERMINAL ÁGUAS CLARAS

1708-06 - TERM ÁGUAS CLARAS x TUBARÃO (VIA PERIPERI)

1710 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x VALERIA R1

1710-01 – VALERIA x TERMINAL ÁGUAS CLARAS R1

1710-02 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x VALERIA R1

1710-03 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x VALERIA R1

1711 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x VALERIA R2

1711-01 – VALERIA x TERMINAL ÁGUAS CLARAS R2

1711-02 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x VALERIA R2

1717 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x V ALEGRE /HOSP SUB

1717-01 - VISTA ALEGRE/HOSP SUB x TERM. ÁGUAS CLARAS

1717-02 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x V ALEGRE/HOSP SUB

1718 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x BASE NAVAL

1718-01 - TERM ÁGUAS CLARAS x BASE NAVAL/L DA PAIXÃO

1718-02 - BASE NAVAL x TERMINAL ÁGUAS CLARAS

1718-03 - BASE NAVAL/L DA PAIXÃO x TERM ÁGUAS CLARAS

1718-04 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x BASE NAVAL

1723 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x CEU VALÉRIA

1723-01 - CEU VALÉRIA x TERMINAL ÁGUAS CLARAS

1723-02 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x CEU VALÉRIA

1701 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x CAJAZEIRAS 7-6 (VIA MARTACÊNIACAJ4) R1

1702 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x FAZENDA GRANDE 1-2-BOCA DA MATA

170201 - HOSPITAL MUNICIPAL/BOCA DA MATA x TERMINAL ÁGUAS CLARAS

170202 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x FAZENDA GRANDE 1-2-BOCA DA MATA

1703 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x CEASA-CORAÇÃO DE MARIA

170301 - CORAÇÃO DE MARIA - TERM. ÁGUAS CLARAS

1704 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x HOSP. MUNICIPAL-BOCA DA MATA

1705 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x PALESTINA

1706 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x ESTAÇÃO PIRAJÁ (via CASTELO BRANCO)

170601 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x ESTAÇÃO PIRAJÁ (via CASTELO BRANCO)

1709 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x CAJAZEIRAS 4-6-7 (VIA MARTACÊNIA) R2

1713 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS X ÁGUAS CLARAS

171301 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS X ÁGUAS CLARAS (MORTADELA)

1714 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS X FAZENDA GRANDE 2/3/4/ R1

171401 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS X FAZENDA GRANDE 2/3/4/ R1

171402 - FAZENDA GRANDE 4 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS

1715 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS X FAZENDA GRANDE 4/3/2 R2

171502 - FAZENDA GRANDE 4/3/2 x TERMINAL ÁGUAS CLARAS

171503 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS X FAZENDA GRANDE 4/3/2 R2

1716 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS X CAJAZEIRAS 10

171602 - CAJAZEIRAS 10 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS

1719 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS X IMBUÍ/BOCA DO RIO (VIA REGIONAL)

171901 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS X IMBUÍ/BOCA DO RIO (VIA REGIONAL)

1720 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS X ESTAÇÃO PIRAJÁ (via BR324)

1721 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x CAJAZEIRAS 11-LOTEAMENTO STO. ANTÔNIO

172101 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x CAJAZEIRAS 11-HOSP. MUNICIPALBOCA DA MATA

172102 - RÓTULA DA BOCA DA MATA/CAJAZEIRA 11 x TERMINAL ÁGUAS CLARAS

1722 - TERMINAL ÁGUAS CLARAS x RUA GERALDO BRASIL

172201 - RUA GERALDO BRASIL x TERMINAL ÁGUAS CLARA

Linhas Estação Mussurunga

1025 - ESTAÇÃO MUSSURUNGA x BARRO DURO

1025-01 - BARRO DURO x ESTAÇÃO MUSSURUNGA

1041 - EST MUSSURUNGA x MUSSURUNGA 1 (SET. G/C)

1041-01 - MUSSURUNGA 1 (SET. G/C) x EST.MUSSURUNGA

1042 - EST MUSSURUNGA x MUSSURUNGA 2 (SET. L/J)

1042-01 - ESTAÇÃO MUSSURUNGA x MUSSURUN 2 (L/J/H/I)

1046 - ESTAÇÃO MUSSURUNGA x PQ SÃO CRISTÓVÃO

1046-01 - PQ S. CRISTÓVÃO/S.CRIST x EST MUSSURUNGA

1046-02 - PQ S. CRISTÓVÃO/S. CRIST x EST MUSSURUNGA

1048 - EST MUSSURUNGA x MUSSURUNGA 2 (SET. H/I)

1049 - EST. MUSSURUNGA x A COQUEIRINHO

1049-01 - A COQUEIRINHO x EST MUSSURUNGA

1053 - EST. MUSSURUNGA x ONDINA/BARRA

1053-01 - EST. MUSSURUNGA x CIMATEC/ITAPUÃ

1053-02 - EST. MUSSURUNGA x CIMATEC

1053-03 - EST. MUSSURUNGA x RIO VERMELHO

1055 - EST. MUSSURUNGA x RIBEIRA/S. JOAQUIM

1055-01 - RIBEIRA/S. JOAQUIM x EST. MUSSURUNGA

1055-02 - EST.MUSSURUNGA x RIBEIRA (LARGO DO TANQUE)

1057 - EST MUSSURUNGA x BAIRRO PAZ

1057-01 - BAIRRO PAZ x EST MUSSURUNGA

1067 - EST MUSSURUNGA x BOSQUE DAS BROMÉLIAS

1067-01 - BOSQUE DAS BROMÉLIAS x EST MUSSURUNGA

1069 - EST MUSSURUNGA x CASSANGE/BOCA MATA

1069-01 - EST MUSSURUNGA x FIDALGO/BOCA MATA

1069-02 - EST MUSSURUNGA x CASSANGE (CIRCULAR)

1070 - EST. MUSSURUNGA x PIATĂ VIA BAIRRO PAZ

1077 - EST MUSSURUNGA x KM17/ITAPUÃ

1077-01 - KM17 x EST MUSSURUNGA

1078 - EST MUSSURUNGA x STELLA MARES

1078-01 - EST MUSSURUNGA x STELLA MARES

1079 - EST MUSSURUNGA x PRAIA FLAMENGO

1079-01 - EST MUSSURUNGA x PRAIA FLAMENGO

1079-02 - PRAIA FLAMENGO x EST MUSSURUNGA

1079-03 - EST MUSSURUNGA x P. FLAMENGO (BARRACA PIPA)

1026 - EST MUSSURUNGA x FAZ GDE 1/BOCA DA MATA

102601 - FAZ GDE 1/BOCA DA MATA x EST MUSSURUNGA

102602 - EST MUSSURUNGA x FAZ GDE 1/BOCA DA MATA

1036 - ESTAÇÃO MUSSURUNGA x FAZ GRAD 2/JAGUARIBE/CAJ 8

103601 - ESTAÇÃO MUSSURUNGA x FAZ GRAD 2/JAGUARIBE/CAJ 8

103602 - ESTAÇÃO MUSSURUNGA x FAZ GRAD 2/JAGUARIBE/CAJ 8

1054 - EST MUSSURUNGA x FAZ GDE 4/3/2

105401 - FAZ GDE 2/3/4 x EST MUSSURUNGA

105402 - EST MUSSURUNGA x FAZ GDE 2/3/4

1073 - EST MUSSURUNGA x CAJAZEIRAS 11

107301 - CAJAZEIRA 11/SETOR C x EST MUSSURUNGA

107302 - EST MUSSURUNGA x CAJAZEIRAS 11/SETOR

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