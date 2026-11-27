TRÂNSITO

Linhas de ônibus de Salvador sofrem alterações temporárias neste final de semana

Mudanças ocorrem em virtude da realização de eventos

D Da Redação

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 22:57

Ônibus em Salvador Crédito: Divulgação

A realização de eventos esportivos neste final de semana vai provocar alterações no trânsito em alguns trechos de Salvador neste fim de semana. Por conta das interdições viárias, linhas de ônibus terão seus itinerários modificados temporariamente para garantir a circulação dos veículos durante as atividades.

Neste sábado (28), a linha B6 do BRT terá o itinerário encurtado a partir das 17h30, em função da Meia Maratona Noturna Farol a Farol. Até o encerramento da operação, os ônibus circularão somente até o ponto Jardim dos Namorados, com retorno na altura do McDonald's do Costa Azul. Já no domingo (29), a mesma linha terá uma nova alteração, desta vez em razão do Circuito Sesc de Corridas 2026 – Etapa Salvador. Das 5h às 10h, os veículos circularão somente até o McDonald's do Costa Azul. Após o término da corrida e a liberação da via, o atendimento será normalizado, com a retomada do itinerário até Patamares.

Também no domingo, o trânsito na região do Centro Administrativo da Bahia (CAB) será alterado para a realização do GP Bahia de Ciclismo. Das 8h às 13h, os veículos que seguem do Centro em direção a Sussuarana deverão acessar a 4ª Avenida e, em seguida, a Avenida Ulisses Guimarães, retomando o itinerário habitual. No sentido contrário, os veículos provenientes de Sussuarana com destino ao Centro, deverão acessar a Avenida Ulisses Guimarães, a 4ª Avenida e a Avenida Luís Viana, de onde poderão seguir pelo trajeto normal.