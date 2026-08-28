TRANSPORTE

Linhas de ônibus terão alterações em dois bairros de Salvador a partir de hoje (28)

Mudanças incluem novos horários

Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 09:44

Linhas de ônibus terão alterações em dois bairros de Salvador a partir de hoje (28) Crédito: Divulgação Semob

Moradores de Cosme de Farias e Sussuarana, em Salvador, terão mudanças no transporte público a partir desta sexta-feira (28). As alterações foram anunciadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) após pedidos da comunidade e avaliação técnica da operação.

Em Cosme de Farias, a linha 0530-05 – Metrô Brotas x Cosme de Farias ganhará três novos horários em dias úteis. Os ônibus sairão da Estação Brotas com destino ao bairro às 17h06, 17h58 e 18h27. A medida aumenta a oferta justamente no horário de pico do retorno para casa.

Já em Sussuarana, a mudança começa no sábado (29). A linha 1235 – Sussuarana x Patamares passará de 33 para 45 viagens nos dias úteis. Aos sábados, serão 23 viagens, contra as 19 realizadas atualmente. A linha não funciona aos domingos e feriados.

Veja mudanças com novo terminal de ônibus em Salvador 1 de 3

Além do aumento na quantidade de viagens, o itinerário da linha 1235 será ampliado para atender áreas de Patamares, incluindo as avenidas Ibirapitanga, Tamburugy, Orlando Gomes e Octávio Mangabeira. A mudança também amplia o acesso ao transporte para moradores, estudantes e usuários de equipamentos e condomínios da região.

Bosque Real também terá nova linha

Embora as alterações nos dois bairros comecem nesta sexta e no sábado, outra novidade está prevista para a próxima segunda-feira (31). Moradores do Bosque Real terão uma nova opção de transporte até a Estação de Metrô Pituaçu.