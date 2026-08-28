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Linhas de ônibus terão alterações em dois bairros de Salvador a partir de hoje (28)

Mudanças incluem novos horários

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 09:44

Ônibus em Salvador
Linhas de ônibus terão alterações em dois bairros de Salvador a partir de hoje (28) Crédito: Divulgação Semob

Moradores de Cosme de Farias e Sussuarana, em Salvador, terão mudanças no transporte público a partir desta sexta-feira (28). As alterações foram anunciadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) após pedidos da comunidade e avaliação técnica da operação.

Em Cosme de Farias, a linha 0530-05 – Metrô Brotas x Cosme de Farias ganhará três novos horários em dias úteis. Os ônibus sairão da Estação Brotas com destino ao bairro às 17h06, 17h58 e 18h27. A medida aumenta a oferta justamente no horário de pico do retorno para casa.

Já em Sussuarana, a mudança começa no sábado (29). A linha 1235 – Sussuarana x Patamares passará de 33 para 45 viagens nos dias úteis. Aos sábados, serão 23 viagens, contra as 19 realizadas atualmente. A linha não funciona aos domingos e feriados.

Veja mudanças com novo terminal de ônibus em Salvador

A linha 1627 – Alto da Terezinha x Lapa será substituída pela linha 1675 – Terminal Mané Dendê x Lapa (via Pajussara). O novo itinerário realizará 24 viagens em dias úteis e 13 viagens aos sábados, domingos e feriados. O trajeto atenderá moradores de Alto da Terezinha e Rio Sena antes de seguir pela Avenida Afrânio Peixoto em direção à Estação da Lapa. por Ascom Semob
Já a linha 1628 – Rio Sena x Lapa será substituída pela 1676 – Terminal Mané Dendê x Lapa (via Getúlio Vargas). A operação contará com 21 viagens em dias úteis, 13 aos sábados e 12 aos domingos. O percurso também atenderá Alto da Terezinha e Rio Sena antes de seguir para o Centro da cidade. por Ascom Semob
Segundo a Semob, equipes da pasta e representantes da concessionária Integra estarão na região para orientar os usuários durante o período de adaptação ao novo sistema. por Ascom Semob
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A linha 1627 – Alto da Terezinha x Lapa será substituída pela linha 1675 – Terminal Mané Dendê x Lapa (via Pajussara). O novo itinerário realizará 24 viagens em dias úteis e 13 viagens aos sábados, domingos e feriados. O trajeto atenderá moradores de Alto da Terezinha e Rio Sena antes de seguir pela Avenida Afrânio Peixoto em direção à Estação da Lapa. por Ascom Semob

Além do aumento na quantidade de viagens, o itinerário da linha 1235 será ampliado para atender áreas de Patamares, incluindo as avenidas Ibirapitanga, Tamburugy, Orlando Gomes e Octávio Mangabeira. A mudança também amplia o acesso ao transporte para moradores, estudantes e usuários de equipamentos e condomínios da região.

Bosque Real também terá nova linha

Embora as alterações nos dois bairros comecem nesta sexta e no sábado, outra novidade está prevista para a próxima segunda-feira (31). Moradores do Bosque Real terão uma nova opção de transporte até a Estação de Metrô Pituaçu.

A linha 1307-01 – Bosque Real x Metrô Pituaçu funcionará em dias úteis, com oito viagens entre o bairro e a estação.

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