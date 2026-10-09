TRÂNSITO

Linhas de ônibus terão itinerário modificado durante obra em viaduto de Salvador

Alteração é válida até o dia 17 de outubro

Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 18:09

Linhas de ônibus na Cidade Baixa são alteradas a partir de hoje (15) por causa de obra; saiba quais Crédito: Lucas Moura/ Secom PMS

O tráfego de veículos o entre o Largo do Tanque, a Baixa do Fiscal e o Uruguai será modificado neste sábado (10) para permitir o andamento das obras de reparo nas juntas de dilatação do Viaduto dos Motoristas. A alteração é válida até o dia 17 de outubro.

Em ambos os sábados, o trânsito irá funcionar no sistema pare e siga das 7h às 19h, com tráfego bloqueado no sentido Largo do Tanque – Baixa do Fiscal. Os veículos que circulam neste sentido terão o itinerário desviado pelas ruas Pedreira Franco, Nilo Peçanha e Artur Catrambi, seguindo pelo Largo da Calçada e pelas ruas Fernandes Vieira e Luiz Maria ou Luiz Régis Pacheco, até retornar ao percurso habitual.