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Linhas de ônibus terão itinerário modificado durante obra em viaduto de Salvador

Alteração é válida até o dia 17 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 18:09

Linhas de ônibus na Cidade Baixa são alteradas a partir de hoje (15) por causa de obra; saiba quais
Linhas de ônibus na Cidade Baixa são alteradas a partir de hoje (15) por causa de obra; saiba quais Crédito: Lucas Moura/ Secom PMS

O tráfego de veículos o entre o Largo do Tanque, a Baixa do Fiscal e o Uruguai será modificado neste sábado (10) para permitir o andamento das obras de reparo nas juntas de dilatação do Viaduto dos Motoristas. A alteração é válida até o dia 17 de outubro.

Em ambos os sábados, o trânsito irá funcionar no sistema pare e siga das 7h às 19h, com tráfego bloqueado no sentido Largo do Tanque – Baixa do Fiscal. Os veículos que circulam neste sentido terão o itinerário desviado pelas ruas Pedreira Franco, Nilo Peçanha e Artur Catrambi, seguindo pelo Largo da Calçada e pelas ruas Fernandes Vieira e Luiz Maria ou Luiz Régis Pacheco, até retornar ao percurso habitual.

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Não haverá modificações para quem circula no sentido inverso, Baixa do Fiscal – Largo do Tanque. Também não haverá alterações nos demais dias e horários. Agentes de trânsito e transporte estarão pela região para orientar motoristas e usuários sobre as mudanças.

Tags:

Salvador Trânsito

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