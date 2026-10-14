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Linhas de ônibus voltam a circular em rua do Uruguai nesta quinta-feira (15)

Agentes vão monitorar retorno da operação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 13:20

Linhas de ônibus na Cidade Baixa são alteradas a partir de hoje (15) por causa de obra; saiba quais
Linhas de ônibus na Cidade Baixa são alteradas a partir de hoje (15) por causa de obra; saiba quais Crédito: Lucas Moura/ Secom PMS

Os ônibus das linhas 0214 - BRT Hiper x Massaranduba e 0720 - Vale das Pedrinhas x Vila Rui Barbosa voltam a circular pela Rua Araújo Bulcão, no bairro do Uruguai, nesta quinta-feira (15).

De acordo com a Secretaria de Mobilidade, a liberação da via permite que os coletivos retomem os itinerários originais, mesmo com a continuidade das obras realizadas no local pela gestão estadual.

Técnicos da Semob estiveram na via e, após avaliação técnica das condições para a circulação dos coletivos, autorizaram a retomada do atendimento no trecho.

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Agentes da pasta e prepostos da Integra vão monitorar o retorno da operação de transporte público, acompanhando a circulação dos ônibus durante a retomada dos trajetos.

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Salvador Uruguai

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