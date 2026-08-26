LANÇAMENTO

Livro reúne crônicas sobre uma Salvador que se revela a pé

Lançamento acontece no próximo sábado, dia 29 de agosto

Fernanda Santana

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:26

Leo Pessoa é o escritor de Molho Lambão Crédito: Divulgação

O cronista Leo Pessoa lança, no próximo sábado (29), às 17h, o livro Molho Lambão. O lançamento do primeiro livro de crônicas do autor, que acontecerá na Livraria Terra Libris, no centro de Salvador, será acompanhado de um bate-papo mediado pelo ilustrador e quadrinista Esteban Vivaldi.

Molho Lambão é um livro que reúne 36 crônicas sobre uma Salvador que só se revela a quem decide percorrê-la a pé, feita de conversas, bairros, comida, futebol, memória e humor.

A obra, segundo o autor, nasce do "caminhar e da escuta, transformando cenas comuns em literatura". Entre a provocação e o cotidiano, o livro constrói uma paisagem marcada por identidade, pertencimento, desigualdade e desejo.

Serviço

O quê: Lançamento de Molho Lambão, de Leo Pessoa, com bate-papo com mediação de Esteban Vivaldi

Quando: 29 de agosto de 2026, às 17h