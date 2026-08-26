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Livro reúne crônicas sobre uma Salvador que se revela a pé

Lançamento acontece no próximo sábado, dia 29 de agosto

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Santana

  • Fernanda Santana

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:26

Leo Pessoa é o escritor de Molho Lambão
Leo Pessoa é o escritor de Molho Lambão Crédito: Divulgação

O cronista Leo Pessoa lança, no próximo sábado (29), às 17h, o livro Molho Lambão. O lançamento do primeiro livro de crônicas do autor, que acontecerá na Livraria Terra Libris, no centro de Salvador, será acompanhado de um bate-papo mediado pelo ilustrador e quadrinista Esteban Vivaldi.

Molho Lambão é um livro que reúne 36 crônicas sobre uma Salvador que só se revela a quem decide percorrê-la a pé, feita de  conversas, bairros, comida, futebol, memória e humor.

A obra, segundo o autor, nasce do "caminhar e da escuta, transformando cenas comuns em literatura". Entre a provocação e o cotidiano, o livro constrói uma paisagem marcada por identidade, pertencimento, desigualdade e desejo.

Serviço

O quê: Lançamento de Molho Lambão, de Leo Pessoa, com bate-papo com mediação de Esteban Vivaldi

Quando: 29 de agosto de 2026, às 17h

Onde: Livraria Terra Libris, dentro do Cine Glauber Rocha, em Salvador

Tags:

Salvador Livros Lançamento

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