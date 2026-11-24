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Wendel de Novais
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 09:58
A trajetória de acolhimento e inclusão de pessoas com deficiência construída pelas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) em Salvador é tema do livro “O Sonho de Irmã Dulce”, da jornalista Lina de Albuquerque. A publicação reúne histórias de moradores e profissionais do Centro de Acolhimento à Pessoa com Deficiência João Paulo II (CAPD), idealizado por Santa Dulce dos Pobres e inaugurado dois meses após a morte da religiosa. O lançamento acontece nesta terça-feira (24), às 18h, no Restaurante Amado, no Salvador Shopping, com sessão de autógrafos.
Com 190 páginas e dividido em 23 capítulos, o livro apresenta relatos que ajudam a contar mais de três décadas de atuação do Centro, que oferece assistência integral e gratuita a pessoas com múltiplas deficiências. Entre as histórias está a de Diego, menino com hidrocefalia que superou as expectativas médicas e desenvolveu uma relação de afeto com Tereza, cuidadora que o tratava como filho. Outro personagem é Valdomiro, morador com deficiência cognitiva que chegou à instituição em 1993. Durante as aulas de musicoterapia, ele costumava cantar uma melodia própria, acompanhada do verso “Amanhã não tem hoje”, que inspirou uma composição de samba feita com o professor Valdir Lopes.
Santa Dulce dos Pobres
Para reconstruir essa memória, Lina reuniu depoimentos, fotografias e documentos, com a colaboração de profissionais que acompanharam a história do CAPD. Entre eles estão a superintendente da OSID e sobrinha de Santa Dulce, Maria Rita Pontes, e Laura Queirós, psicóloga que esteve à frente do Centro por mais de três décadas. “O objetivo do livro é dar visibilidade a um público que a sociedade constantemente tenta invisibilizar, além de ser uma ferramenta de registro histórico dessa importante semente plantada por Irmã Dulce”, afirma a autora.
A publicação também destaca a participação dos moradores nas decisões cotidianas da instituição e o respeito às particularidades de cada um. “O Centro sempre foi um lugar onde os moradores participavam das decisões do cotidiano, por meio de reuniões e manifestações de suas preferências, cada um à sua maneira. Sempre buscamos respeitar a sua individualidade e incentivar a autonomia”, salienta Laura. Para Maria Rita, o serviço traduz valores defendidos pela religiosa, como compaixão, empatia e acolhimento à diversidade. “O CAPD é a alma da nossa instituição, onde vemos a prática de todos os valores exercidos por ela – a compaixão, a empatia, o acolhimento à diversidade, entre outros – levados adiante pelos colaboradores que lá trabalham”, afirma.
O livro registra ainda as mudanças na estrutura de atendimento, desde a fase em que o serviço funcionava como Centro de Reabilitação e Prevenção de Deficiências (CRPD) até a ampliação das atividades e a criação do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), atualmente instalado em Patamares. A unidade oferece assistência nas modalidades auditiva, física, intelectual e visual. Segundo Maria Rita, a expansão aumentou a capacidade de atendimento da OSID na área de reabilitação.
A obra custa R$ 60 e terá toda a renda das vendas revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce, que atendem mais de 3 milhões de pessoas por ano na Bahia. Após o lançamento, o livro poderá ser encontrado na Loja Irmã Dulce, na Avenida Dendezeiros do Bonfim, 161, no Largo de Roma, e na loja virtual da instituição. “O Sonho de Irmã Dulce” foi viabilizado por meio da Lei Rouanet e do Vale Mais Cultura, com patrocínio de empresas parceiras.