EM RESTAURANTE

Livro sobre legado de Santa Dulce será lançado nesta terça-feira (24) em Salvador

Obra reúne histórias de pessoas com deficiência acolhidas pelas Obras Sociais Irmã Dulce ao longo de mais de três décadas

Wendel de Novais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 09:58

Livro 'O Sonho de Irmã de Dulce' Crédito: Divulgação

A trajetória de acolhimento e inclusão de pessoas com deficiência construída pelas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) em Salvador é tema do livro “O Sonho de Irmã Dulce”, da jornalista Lina de Albuquerque. A publicação reúne histórias de moradores e profissionais do Centro de Acolhimento à Pessoa com Deficiência João Paulo II (CAPD), idealizado por Santa Dulce dos Pobres e inaugurado dois meses após a morte da religiosa. O lançamento acontece nesta terça-feira (24), às 18h, no Restaurante Amado, no Salvador Shopping, com sessão de autógrafos.

Com 190 páginas e dividido em 23 capítulos, o livro apresenta relatos que ajudam a contar mais de três décadas de atuação do Centro, que oferece assistência integral e gratuita a pessoas com múltiplas deficiências. Entre as histórias está a de Diego, menino com hidrocefalia que superou as expectativas médicas e desenvolveu uma relação de afeto com Tereza, cuidadora que o tratava como filho. Outro personagem é Valdomiro, morador com deficiência cognitiva que chegou à instituição em 1993. Durante as aulas de musicoterapia, ele costumava cantar uma melodia própria, acompanhada do verso “Amanhã não tem hoje”, que inspirou uma composição de samba feita com o professor Valdir Lopes.

Santa Dulce dos Pobres 1 de 17

Para reconstruir essa memória, Lina reuniu depoimentos, fotografias e documentos, com a colaboração de profissionais que acompanharam a história do CAPD. Entre eles estão a superintendente da OSID e sobrinha de Santa Dulce, Maria Rita Pontes, e Laura Queirós, psicóloga que esteve à frente do Centro por mais de três décadas. “O objetivo do livro é dar visibilidade a um público que a sociedade constantemente tenta invisibilizar, além de ser uma ferramenta de registro histórico dessa importante semente plantada por Irmã Dulce”, afirma a autora.

A publicação também destaca a participação dos moradores nas decisões cotidianas da instituição e o respeito às particularidades de cada um. “O Centro sempre foi um lugar onde os moradores participavam das decisões do cotidiano, por meio de reuniões e manifestações de suas preferências, cada um à sua maneira. Sempre buscamos respeitar a sua individualidade e incentivar a autonomia”, salienta Laura. Para Maria Rita, o serviço traduz valores defendidos pela religiosa, como compaixão, empatia e acolhimento à diversidade. “O CAPD é a alma da nossa instituição, onde vemos a prática de todos os valores exercidos por ela – a compaixão, a empatia, o acolhimento à diversidade, entre outros – levados adiante pelos colaboradores que lá trabalham”, afirma.

O livro registra ainda as mudanças na estrutura de atendimento, desde a fase em que o serviço funcionava como Centro de Reabilitação e Prevenção de Deficiências (CRPD) até a ampliação das atividades e a criação do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), atualmente instalado em Patamares. A unidade oferece assistência nas modalidades auditiva, física, intelectual e visual. Segundo Maria Rita, a expansão aumentou a capacidade de atendimento da OSID na área de reabilitação.