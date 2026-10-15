EDUCAÇÃO

Livro sobre Libras e língua de sinais americana é lançado em Salvador

Obra de Celimar Morais apresenta noções práticas das duas línguas e propõe aproximar as culturas brasileira e norte-americana

Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 16:43

Lançamento do livro GPS – Guia Prático de Sobrevivência em Libras & ASL Crédito: Divulgação

A aproximação entre Brasil e Estados Unidos por meio da língua e da cultura marcou o lançamento do livro GPS – Guia Prático de Sobrevivência em Libras & ASL, da autora Celimar Morais. O evento foi realizado na última semana, no ACBEU Makerspace Pituba, em Salvador, e reuniu representantes de instituições brasileiras e norte-americanas.

A publicação apresenta uma introdução prática à Língua Brasileira de Sinais (Libras) e à American Sign Language (ASL), utilizada nos Estados Unidos. A proposta é facilitar o contato inicial com as duas línguas, incentivar o aprendizado e ampliar o conhecimento sobre a cultura surda, além de estimular o intercâmbio cultural entre os dois países.

Durante o encontro, os participantes conheceram o processo de criação da obra, aprenderam sinais básicos com a autora e tiveram a oportunidade de participar de uma sessão de autógrafos.

O lançamento contou com a presença de Rebecca Ernest, especialista regional de engajamento público da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e Roberta Pope, assistente de programas dos Espaços Americanos do Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Representantes da direção da ACBEU também participaram da programação.