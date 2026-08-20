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Loja de perfumaria é assaltada em shopping de Salvador

Dois homens armados entraram no estabelecimento durante horário comercial

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 12:22

Loja de perfumaria é assaltada em shopping de Salvador
Loja de perfumaria é assaltada em shopping de Salvador Crédito: Reprodução

Uma loja de perfumaria foi assaltada na tarde de quarta-feira (19), no Shopping da Bahia, em Salvador. Um vídeo das imagens de segurança mostra quando dois homens armados entram no estabelecimento. O primeiro aponta uma faca para a funcionária do caixa, enquanto o outro enche uma mochila com perfumes e outros cosméticos.

O assalto durou menos de um minuto. Depois de colocar tudo na bolsa, um suspeito saiu, mas o segundo permaneceu para pegar o dinheiro do caixa e mais itens da loja. Segundo a dona da loja informou para a TV Bahia, o prejuízo foi superior a R$ 16 mil. 

Conheça os principais shoppings de Salvador

Salvador Shopping por Roberto Abreu/Divulgação
Shopping Barra por Divulgação
Shopping da Bahia por Foto: Pedro Accioly/Divulgação
Salvador Norte Shopping por Divulgação
Shopping Bela Vista por Divulgação
 Shopping Itaigara por Divulgação
Shopping Paralela por Divulgação
Shopping Piedade por Divulgação
 Shopping Center Lapa por Center Lapa
 Shopping Paseo por Divulgação
1 de 10
Salvador Shopping por Roberto Abreu/Divulgação

A Polícia Civil informou que os assaltantes ainda não foram identificados. A investigação é realizada pela 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba). 

Em nota, o shopping declarou que acionou a polícia imediatamente, prestou todo o apoio à lojista e está à disposição das autoridades para contribuir com as investigações.

A reportagem procurou a Polícia Militar para ter mais detalhes da ocorrência, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria.

Tags:

Perfumes

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