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Loja de perfumaria é assaltada em shopping de Salvador

Dois homens armados entraram no estabelecimento durante horário comercial

Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 12:22

Loja de perfumaria é assaltada em shopping de Salvador Crédito: Reprodução

Uma loja de perfumaria foi assaltada na tarde de quarta-feira (19), no Shopping da Bahia, em Salvador. Um vídeo das imagens de segurança mostra quando dois homens armados entram no estabelecimento. O primeiro aponta uma faca para a funcionária do caixa, enquanto o outro enche uma mochila com perfumes e outros cosméticos.

O assalto durou menos de um minuto. Depois de colocar tudo na bolsa, um suspeito saiu, mas o segundo permaneceu para pegar o dinheiro do caixa e mais itens da loja. Segundo a dona da loja informou para a TV Bahia, o prejuízo foi superior a R$ 16 mil.

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A Polícia Civil informou que os assaltantes ainda não foram identificados. A investigação é realizada pela 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba).

Em nota, o shopping declarou que acionou a polícia imediatamente, prestou todo o apoio à lojista e está à disposição das autoridades para contribuir com as investigações.