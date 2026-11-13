PREÇOS BAIXOS

Loja de Salvador faz promoção de ventiladores por R$ 50 e provoca fila quilométrica

Estabelecimento abriu mais cedo para atender à grande procura

Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 08:25

Promoção de ventiladores por R$ 50 provoca fila quilométrica em loja na Avenida Sete, em Salvador Crédito: TV Bahia

Uma promoção de ventiladores por R$ 50 provocou uma fila quilométrica na porta de uma loja na Avenida Sete de Setembro, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (13). Por volta das 7h30, dezenas de pessoas aguardavam atendimento. Algumas chegaram ainda durante a madrugada para aproveitar as ofertas.

A loja 10&Cia estava prevista para abrir às 8h, mas, diante da grande aglomeração, antecipou o atendimento e abriu as portas por volta das 7h30.