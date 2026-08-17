COMÉRCIO

Loja e casa de chá: marca baiana abre primeira unidade física em shopping de Lauro de Freitas

Unidade fica no Parque Shopping Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 18:58

Chanoyu Collection no Parque Shopping Bahia Crédito: Divulgação

A Chanoyu Collection, empresa baiana criada em 2021, inaugurou a sua primeira unidade física no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A abertura da nova loja marca a expansão grupo, criado inicialmente para vendas online, que acompanha a tendência do mercado para o produto que faz parte da rotina dos brasileiros.



A loja está localizada no segundo piso do empreendimentos e combina a venda de produtos com o serviço de uma casa de chá com salgados e doces saudáveis.

Chanoyu Collection no Parque Shopping Bahia 1 de 3

A loja trabalha com ingredientes selecionados e uma variedade de chás, shots, blends e acessórios como moringas, pires, xícaras, infusores, bules, conjuntos e garrafas térmicas. Entre as criações da marca estão chás de Pitanga, Graviola, Amora e Folha de Café, além de blends premium como o Esmeralda, que reúne chá verde, limão, erva-doce, hortelã e gengibre, e o Menopausa, elaborado com rooibos, cranberry, uva, amora, erva-doce, cúrcuma e lavanda. O portfólio também conta com os shots, em versões voltadas para a melhora da imunidade e da libido, por exemplo.

A ideia nasceu da influência dos benefícios da natureza para a saúde para a CEO da marca e especialista em chá Gislaine Couto e sua irmã. Assim surgiu a vontade de desenvolver os produtos que elas mesmas gostariam de consumir.

“Exploramos diferentes sabores, ingredientes e experiências, sempre valorizando e respeitando a natureza. Temos em mente que beber chá é um ritual ligado a um momento de pausa, tranquilidade, bem-estar e autocuidado. Foi pensando nisso que encontramos o equilíbrio entre a simplicidade da natureza e a sofisticação do mundo moderno, oferecendo isso através dos nossos produtos”, explica Gislaine.

Um dos motivos que explicam o aumento do consumo de chá é o olhar mais cuidadoso em busca de uma vida mais saudável. Dados da Euromonitor apontam que o crescimento de consumo de chá e infusões no Brasil foi de 25% entre 2013 e 2020, quase o dobro da média mundial, de 13%. Isso enquanto o consumo de álcool vem caindo. Um levantamento da Ipsos-Ipec realizado a pedido do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA) aponta que, em 2025, 64% dos brasileiros declararam não ter consumido bebidas alcoólicas, ante os 55% registrados em 2023.