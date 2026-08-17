Loja e casa de chá: marca baiana abre primeira unidade física em shopping de Lauro de Freitas

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Elaine Sanoli
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 18:58
A Chanoyu Collection, empresa baiana criada em 2021, inaugurou a sua primeira unidade física no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A abertura da nova loja marca a expansão grupo, criado inicialmente para vendas online, que acompanha a tendência do mercado para o produto que faz parte da rotina dos brasileiros.
A loja está localizada no segundo piso do empreendimentos e combina a venda de produtos com o serviço de uma casa de chá com salgados e doces saudáveis.
Chanoyu Collection no Parque Shopping Bahia
A loja trabalha com ingredientes selecionados e uma variedade de chás, shots, blends e acessórios como moringas, pires, xícaras, infusores, bules, conjuntos e garrafas térmicas. Entre as criações da marca estão chás de Pitanga, Graviola, Amora e Folha de Café, além de blends premium como o Esmeralda, que reúne chá verde, limão, erva-doce, hortelã e gengibre, e o Menopausa, elaborado com rooibos, cranberry, uva, amora, erva-doce, cúrcuma e lavanda. O portfólio também conta com os shots, em versões voltadas para a melhora da imunidade e da libido, por exemplo.
A ideia nasceu da influência dos benefícios da natureza para a saúde para a CEO da marca e especialista em chá Gislaine Couto e sua irmã. Assim surgiu a vontade de desenvolver os produtos que elas mesmas gostariam de consumir.
“Exploramos diferentes sabores, ingredientes e experiências, sempre valorizando e respeitando a natureza. Temos em mente que beber chá é um ritual ligado a um momento de pausa, tranquilidade, bem-estar e autocuidado. Foi pensando nisso que encontramos o equilíbrio entre a simplicidade da natureza e a sofisticação do mundo moderno, oferecendo isso através dos nossos produtos”, explica Gislaine.
Um dos motivos que explicam o aumento do consumo de chá é o olhar mais cuidadoso em busca de uma vida mais saudável. Dados da Euromonitor apontam que o crescimento de consumo de chá e infusões no Brasil foi de 25% entre 2013 e 2020, quase o dobro da média mundial, de 13%. Isso enquanto o consumo de álcool vem caindo. Um levantamento da Ipsos-Ipec realizado a pedido do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA) aponta que, em 2025, 64% dos brasileiros declararam não ter consumido bebidas alcoólicas, ante os 55% registrados em 2023.
“Existe um movimento de mudança nos hábitos de consumo que vem da busca por um estilo de vida mais equilibrado. Os dados mostram que as pessoas estão valorizando as escolhas associadas ao bem-estar. É nesse cenário que a Chanoyu Collection chegou para atender à demanda dos consumidores e, a partir da mecânica de vendas online com envio para todo o Brasil, se consolidou como referência no mercado de chás do país”, analisa Gislaine, fundadora e CEO da marca.