POLÍCIA

Lojas de celulares são alvo de operação após suspeita de venda de produtos irregulares em Salvador

Fiscalização ocorreu em um centro empresarial da Avenida Tancredo Neves

Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 16:14

Operação Mobile 360 Crédito: Anderson Oliveira / Ascom-PCBA

Um celular com registro de roubo, cerca de mil acessórios e uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 407 mil em apenas um mês foram identificados durante uma operação realizada nesta sexta-feira (28). A fiscalização ocorreu em três lojas de aparelhos eletrônicos localizadas em um centro empresarial da Avenida Tancredo Neves, em Salvador.



A ação integra a Operação Mobile 360, voltada ao combate à comercialização de produtos falsificados e irregulares, e foi coordenada pela Polícia Civil da Bahia com apoio de órgãos de defesa do consumidor.

Durante as fiscalizações, cinco celulares foram recolhidos para análise. Um dos aparelhos possuía registro de roubo no estado do Rio de Janeiro. Outros três apresentavam irregularidades relacionadas à homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), certificação obrigatória para a comercialização legal desses equipamentos no país.

Além dos celulares, os agentes encontraram aproximadamente mil itens entre capas, carregadores, baterias e fones de ouvido. As equipes também verificaram o cumprimento de normas previstas na legislação consumerista, como a exposição de preços, a disponibilização do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a presença de manuais em português.

Segundo a Polícia Civil, duas pessoas foram conduzidas para prestar esclarecimentos sobre a procedência dos produtos encontrados. Todo o material apreendido será submetido à perícia para identificar possíveis crimes relacionados à propriedade industrial, comercialização de produtos falsificados e infrações às relações de consumo.