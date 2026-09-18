LANÇAMENTO

Luiz Marfuz lança em Salvador primeiro livro de ficção após 50 anos de trajetória no teatro

“Ratoeira Perfumada” reúne contos marcados por humor, mistério e situações insólitas; lançamento será realizado na quarta-feira (23), no MAC_BAHIA

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10:21

Luiz Marfuz Crédito: Divulgação

O dramaturgo, encenador e professor baiano Luiz Marfuz lança, na próxima quarta-feira (23), seu primeiro livro de prosa de ficção. Publicado pela Editora Patuá, “Ratoeira Perfumada” será apresentado ao público às 16h, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_BAHIA), em Salvador.

Com 113 páginas, a obra reúne contos nos quais acontecimentos inesperados alteram a rotina dos personagens e expõem conflitos, medos, desejos e contradições. As narrativas transitam por temas como espiritualidade, erotismo, perdas e autoengano, combinando mistério, humor e estranhamento.

Entre as histórias estão a de um professor transportado para o reino dos mortos do Egito Antigo, a de um viajante perdido entre as ruínas de Machu Picchu e os próprios pensamentos e a de um rapaz cuja sexualidade é afetada por um questionário respondido pela internet. Outro conto acompanha um padre que procura a ajuda de uma jovem yalorixá.

Primeiro livro de ficção de Luiz Marfuz é lançado em Salvador 1 de 4

A estreia na ficção ocorre no ano em que Marfuz completa cinco décadas de atuação no teatro. Segundo o autor, a coincidência não havia sido planejada, já que a publicação estava inicialmente prevista para 2024.

“Foi uma feliz coincidência. O livro era para sair em 2024, quando comecei a escrever a peça sobre Padre Pinto, que estreou com atores e atrizes do Teatro Oficina em 2025. Não à toa, dois contos têm religiosos como personagens: ‘Serpente na cabeça’ e ‘Ataque dos pombos’”, afirma.

Professor da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Marfuz já publicou obras voltadas ao teatro e à comunicação. É autor de “Beckett e a implosão da cena” e “Dramaturgia do acontecimento no telejornal”, além de coautor de “Harildo Déda: a matéria dos sonhos”, escrito com Raimundo Matos de Leão.

Na dramaturgia, assina trabalhos como “Traga-me a cabeça de Lima Barreto!” e “Cuida Bem de Mim”, esta última em parceria com Filinto Coelho. “Ratoeira Perfumada” já havia sido apresentado na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e terá agora o lançamento em Salvador.

Ratoeira Perfumada

Autor: Luiz Marfuz

Editora: Patuá

Formato: prosa de ficção, 113 páginas

Lançamento: 23 de setembro de 2026, às 16h

Local: MAC_BAHIA, em Salvador