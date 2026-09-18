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Luiz Marfuz lança em Salvador primeiro livro de ficção após 50 anos de trajetória no teatro

“Ratoeira Perfumada” reúne contos marcados por humor, mistério e situações insólitas; lançamento será realizado na quarta-feira (23), no MAC_BAHIA

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10:21

Luiz Marfuz
Luiz Marfuz Crédito: Divulgação

O dramaturgo, encenador e professor baiano Luiz Marfuz lança, na próxima quarta-feira (23), seu primeiro livro de prosa de ficção. Publicado pela Editora Patuá, “Ratoeira Perfumada” será apresentado ao público às 16h, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_BAHIA), em Salvador.

Com 113 páginas, a obra reúne contos nos quais acontecimentos inesperados alteram a rotina dos personagens e expõem conflitos, medos, desejos e contradições. As narrativas transitam por temas como espiritualidade, erotismo, perdas e autoengano, combinando mistério, humor e estranhamento.

Entre as histórias estão a de um professor transportado para o reino dos mortos do Egito Antigo, a de um viajante perdido entre as ruínas de Machu Picchu e os próprios pensamentos e a de um rapaz cuja sexualidade é afetada por um questionário respondido pela internet. Outro conto acompanha um padre que procura a ajuda de uma jovem yalorixá.

Primeiro livro de ficção de Luiz Marfuz é lançado em Salvador

Luiz Marfuz lança livro em Salvador por Divulgação
Luiz Marfuz lança livro em Salvador por Divulgação
Autor participou da Flip por Divulgação
Luiz Marfuz lança livro em Salvador por Divulgação
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Luiz Marfuz lança livro em Salvador por Divulgação

A estreia na ficção ocorre no ano em que Marfuz completa cinco décadas de atuação no teatro. Segundo o autor, a coincidência não havia sido planejada, já que a publicação estava inicialmente prevista para 2024.

“Foi uma feliz coincidência. O livro era para sair em 2024, quando comecei a escrever a peça sobre Padre Pinto, que estreou com atores e atrizes do Teatro Oficina em 2025. Não à toa, dois contos têm religiosos como personagens: ‘Serpente na cabeça’ e ‘Ataque dos pombos’”, afirma.

Professor da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Marfuz já publicou obras voltadas ao teatro e à comunicação. É autor de “Beckett e a implosão da cena” e “Dramaturgia do acontecimento no telejornal”, além de coautor de “Harildo Déda: a matéria dos sonhos”, escrito com Raimundo Matos de Leão.

Na dramaturgia, assina trabalhos como “Traga-me a cabeça de Lima Barreto!” e “Cuida Bem de Mim”, esta última em parceria com Filinto Coelho. “Ratoeira Perfumada” já havia sido apresentado na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e terá agora o lançamento em Salvador.

Ratoeira Perfumada

Autor: Luiz Marfuz

Editora: Patuá

Formato: prosa de ficção, 113 páginas

Lançamento: 23 de setembro de 2026, às 16h

Local: MAC_BAHIA, em Salvador

Vendas: site da Editora Patuá e Amazon.

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