Lula confirma visita a Salvador em fevereiro e deve antecipar debate eleitoral na Bahia

Presidente participa dos 46 anos do PT no dia 7 de fevereiro; agenda inclui visita às obras do VLT ao lado do governador Jerônimo Rodrigues.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:09

Lula durante cerimônia em Salvador
Lula durante cerimônia em Salvador Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já tem data confirmada para retornar à capital baiana. No dia 7 de fevereiro, uma semana antes do início oficial do Carnaval, o chefe do Executivo desembarca em Salvador para participar das celebrações dos 46 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores (PT). A visita é vista por aliados como um marco estratégico para consolidar a base governista e antecipar as discussões sobre a sucessão eleitoral de 2026.

Embora o local do evento ainda não tenha sido anunciado oficialmente pela legenda, informações de bastidores indicam que o Trapiche do Barnabé, no bairro do Comércio, é o espaço mais cotado para a festividade. O ato político deve reunir as principais lideranças da esquerda no estado e servir como plataforma para fortalecer o nome de Lula na busca pela reeleição ao Palácio do Planalto.

A vinda do presidente também deve impulsionar a pré-candidatura à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Um dos pontos centrais do debate político durante a visita será a composição da chapa majoritária para o Senado. O grupo avalia a viabilidade de uma "chapa puro-sangue", composta pelos ex-governadores Jaques Wagner (atual senador) e Rui Costa (ministro da Casa Civil).

O arranjo, contudo, gera tensão na base aliada, especialmente com o senador Angelo Coronel (PSD). Caso a configuração com dois nomes do PT se confirme, Coronel não descarta o rompimento com a aliança governista para buscar uma candidatura independente ou migrar para a oposição.

Além do compromisso partidário, Lula deve cumprir uma agenda institucional ao lado de Jerônimo Rodrigues. A expectativa é de que ambos visitem as frentes de trabalho do VLT de Salvador (Veículo Leve sobre Trilhos). A obra é considerada o principal "trunfo" administrativo do governo estadual para o pleito de outubro, sendo uma vitrine de entregas na área de mobilidade urbana e infraestrutura.

A Bahia, onde Lula obteve votações expressivas em 2022, segue como prioridade no calendário presidencial para garantir a manutenção do capital político do partido na região Nordeste.

