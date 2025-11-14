Acesse sua conta
MAC Bahia inaugura ‘ERÊ’, exposição de Elson Júnior sobre infância negra e ancestralidade

Mostra abre programação do projeto ARTERUA e integra calendário do Novembro Negro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:47

Elson Júnior
Elson Júnior Crédito: Divulgação

O Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia), em Salvador, abre nesta sexta-feira (14), às 17h, a exposição ERÊ, do artista visual Elson Júnior. A mostra marca o início das atividades do projeto ARTERUA: Vivências e Experiências, iniciativa que busca aproximar o museu da arte urbana e das dinâmicas culturais do território por meio de oficinas, encontros e ações formativas.

A exposição reúne trabalhos que exploram a infância negra como elemento central de criação e identidade. As obras dialogam com o conceito de Erê - figura associada à criança ancestral nas cosmologias afro-brasileiras - e abordam temas como imaginação, memória, corpo e futuro. Elementos da cultura afro-brasileira, cores marcantes e cenas do cotidiano aparecem no conjunto apresentado, que trata o brincar como gesto de resistência e afirmação.

“ERÊ é uma celebração da energia que nos move desde a infância. É lembrar que fomos, e ainda somos, potência criadora. Essa exposição nasce do território, da rua e da memória, e meu desejo é que cada pessoa que entrar aqui se reconheça e se sinta pertencente”, explica o artista.

Elson de Sousa Ferreira, conhecido artisticamente como Elson Júnior, nasceu em Salvador e é formado em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia. Cresceu no bairro do Curuzu, referência de resistência e produção afro-artística na cidade — influência perceptível em sua trajetória. Seu trabalho transita entre desenho, pintura e experimentações com canetas esferográficas, técnica que se tornou característica de sua pesquisa visual. Ele já participou de exposições em instituições como a Bienal Brazil Black Art, MAM-BA, SESC Pompeia, MUNCAB e o Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica (RJ).

SERVIÇO

Local: Sala Principal do Museu de Arte Contemporânea da Bahia - (MAC Bahia) localizado na R. da Graça, 284 - Graça, Salvador - BA, 40150-060

Abertura: 14 de novembro, às 17h, com coquetel

Período de visitação: 14 de novembro a 14 de dezembro

Entrada: Gratuita

Acesso: Livre para todos os públicos, com ações de mediação cultural e visitas guiadas a serem confirmadas

