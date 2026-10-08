Macaco de ex-deputado morre após ser capturado em condomínio de luxo de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 17:21
O macaco-prego do ex-deputado Marcell Moraes morreu após ser capturado na manhã de domingo (5), em um condomínio de casas na Avenida Paralela, em Salvador. A informação foi confirmada pelo tutor do animal em uma rede social nesta quinta-feira (8).
“Ele saiu daqui saudável e foi levado pela polícia depois de entrar na casa de vizinhos do Alphaville 2. Agora, meu filho está morto, e eu exijo uma perícia séria e independente. Quero saber o que aconteceu com ele, desde o contato com os vizinhos, durante a ação policial e enquanto esteve sob os cuidados do Cetas e do Inema. Há suspeita de envenenamento, e nenhuma etapa pode ficar sem investigação”, escreveu o ex-deputado.
No dia da captura, a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) informou que o animal silvestre estava invadindo diversas residências do Alphaville 2 e apresentando comportamento agressivo após ferir algumas pessoas. A reportagem entrou em contato com o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), mas não obteve retorno. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informou que emitirá uma nota em breve.
Conforme os relatos, o macaco chegou a quebrar um box de vidro, invadiu um quarto onde havia um recém-nascido de apenas cinco dias de vida e teria ferido algumas pessoas. Uma das moradoras relatou ser vítima de invasões recorrentes do animal. Inclusive, a Coppa já havia registrado outros chamados relacionados às fugas do macaco.
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As buscas pelo animal começaram por volta das 11h. Durante a intervenção, foram realizadas tentativas de manejo, considerando que ele estava bastante agitado e investia contra moradores e integrantes da equipe.
Três moradores do condomínio e um segurança, que sofreu ferimentos durante a ocorrência, foram encaminhados à Delegacia de Itapuã, onde prestaram depoimento e tiveram o caso registrado. Um dos policiais militares também foi mordido pelo animal e precisou de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã.
Segundo informações prestadas no local, o macaco teria ingerido bebida alcoólica, álcool 70% e medicamentos encontrados no interior de uma das residências invadidas, circunstâncias que podem ter contribuído para a alteração de seu comportamento.
Após pular os muros de diversas casas, a captura foi concluída por volta das 14h30, com a utilização de um puçá (espécie de rede) e luvas de couro. O animal foi contido e imobilizado com os cuidados necessários para preservar sua integridade física e garantir a segurança da equipe e das demais pessoas presentes.
O macaco-prego foi imediatamente encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) para avaliação e adoção das medidas necessárias à preservação de sua vida e integridade. No local, especialistas informaram que ele se encontrava debilitado.
O animal pertencia ao ex-deputado estadual Marcell Moraes (PSDB) e era mantido de forma regularizada, conforme certificado de origem. No entanto, o responsável não estava no condomínio no momento da ocorrência.