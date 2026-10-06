ANIMAL SILVESTRE

Macaco foge de casa, bebe álcool, invade quarto de recém-nascida e ataca moradores em condomínio de luxo de Salvador

Três moradores do condomínio e um segurança ficaram feridos

Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 13:54

Macaco ataca moradores de condomínio em Salvador Crédito: COPPA

Um macaco-prego foi capturado na manhã desta segunda-feira (5), em um condomínio de casas na Avenida Paralela, em Salvador. De acordo com a Companhia de Policiamento e Proteção Ambiental (Coppa), o animal silvestre estava invadindo diversas residências e apresentando comportamento agressivo após ferir algumas pessoas.

Conforme os relatos, o macaco chegou a quebrar um box de vidro, invadiu um quarto onde havia um recém-nascido de apenas cinco dias de vida e teria ferido algumas pessoas. Uma das moradoras relatou ser vítima de invasões recorrentes do animal. Inclusive, a Coppa já registrou outros chamados relacionados à fuga do macaco.

As buscas pelo animal começaram por volta das 11h. Durante a intervenção, foram realizadas tentativas de manejo, considerando que ele se encontrava bastante agitado e investia contra as pessoas e a equipe.

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Três moradores do condomínio e um segurança, que sofreu ferimentos durante a ocorrência, foram encaminhados à Delegacia de Itapuã, onde foram ouvidos e o caso foi registrado. Um dos policiais militares foi mordido pelo animal, sendo necessário atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã.

Segundo informações prestadas no local, o animal teria ingerido bebida alcoólica, álcool 70% e uma cartela de medicamentos, encontrados no interior de uma das residências invadidas, circunstâncias que podem ter contribuído para a alteração de seu comportamento.

Após pular os muros de diversas casas, a captura foi concluída por volta das 14h30, mediante a utilização de um puçá (espécie de rede) e luvas de couro. O animal foi contido e imobilizado com a adoção dos cuidados necessários para preservar sua integridade física e garantir a segurança da equipe e das demais pessoas presentes.

O macaco-prego foi imediatamente encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) para avaliação e adoção dos cuidados necessários, visando à preservação de sua vida e integridade. No local, especialistas informaram que ele se encontrava debilitado.