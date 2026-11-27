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Made In Bahia: feira de moda segue até domingo (29) com peças a partir de R$ 20

35ª edição da feira acontece no Clube Espanhol, em Salvador, com entrada gratuita

D Da Redação

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 10:00

35ª edição da feira acontece no Clube Espanhol Crédito: Divulgação

Os soteropolitanos que desejam renovar o guarda-roupa para o verão com preços acessíveis têm até este domingo (29) para conferir as novidades da 35ª edição da Made In Bahia . A feira reúne expositores com peças à pronta entrega no Salão Pepe Otero, no Clube Espanhol, em Ondina , das 14h às 20h. A entrada é gratuita.

Com itens a partir de R$ 20, a feira oferece opções para diferentes estilos e bolsos. Entre os destaques, o público encontra bijuterias a partir de R$ 20 e camisas masculinas de malha por R$ 59. O evento conta ainda com um corredor exclusivo para a exposição de produtos artesanais diferenciados, iniciativa presente desde a edição de 2025 para valorizar o trabalho dos produtores locais.

Idealizada pela produtora de moda Vera Pontes , a Made In Bahia conecta empreendedores do setor a consumidores que buscam estilo e economia em um dos períodos de maior movimento do varejo.

“Queremos aproximar o público de quem produz moda e mostrar que é possível se vestir bem com preços acessíveis. A feira já é esperada todos os anos pelo nosso público e é uma vitrine para os empreendedores ampliarem suas vendas e conquistarem novos clientes”, afirma Vera Pontes.

Concurso Musa Maturidade

No domingo (29), último dia da feira, será realizado o tradicional Concurso Musa Maturidade, que elegerá a Musa Maturidade 2027. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Faculdade da Maturidade Graça Senna e busca valorizar o protagonismo das mulheres maduras no universo da moda.

“O concurso celebra a beleza, a autoestima e o protagonismo feminino na maturidade. Nossa parceria com a Made in Bahia reforça que a moda não tem idade e que essa fase traz novas possibilidades de expressão e valorização pessoal”, destaca a representante da instituição, Graça Senna.

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