Madrasta de bebê que ingeriu haxixe é transferida para presídio em Salvador

A madrasta do bebê que foi hospitalizado após ingerir haxixe, droga derivada da maconha, em Salvador, foi transferida para o Complexo Penitenciário da Mata Escura nesta terça-feira (13), de acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).



A mulher, de prenome Andressa, foi presa no domingo (11) por ser a pessoa que estava com o bebê de 1 ano e 8 meses no momento da ingestão. O pai da criança, no entanto, admitiu ser o dono das drogas, e disse que comprou para levar a um evento. Na decisão judicial, a Justiça afirma que houve demora no socorro à vítima.