Madrasta de bebê que ingeriu haxixe tem prisão preventiva decretada

A madrasta do bebê que ingeriu haxixe, droga derivada da maconha, em São Marcos, Salvador, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, de acordo com decisão judicial assinada no domingo (11).



No ato, a juíza Josélia Gomes do Carmo justifica a prisão com o argumento de "garantia de ordem pública".



"O relatório aponta que o menor ingeriu cannabidiol. Entendo que pela gravidade dos fatos as medidas cautelares não são suficientes. [...] Ressalte-se que um menor de 1 ano de idade, jamais poderia ter acesso a drogas. Outrossim, houve demora no socorro à vítima", escreveu a juíza.