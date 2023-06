Madrasta é presa em flagrante após bebê de um ano ingerir haxixe

Um bebê de um ano deu entrada em uma unidade de saúde com sintomas de envenenamento após ingerir haxixe, droga derivada da maconha. O caso ocorreu na noite da última sexta-feira (9), em São Marcos. A madrasta, uma mulher de 21 anos que não teve identidade revelada, foi presa em flagrante por tentativa de homicídio.



De acordo com a Polícia Militar, equipes da 47ª CIPM foram acionados durante rondas na Rua Djalma Sanches, em São Marcos, via Cicom. A denúncia foi feita por uma servidora da Unidade de Pronto Atendimento do bairro, que informou que uma criança tinha dado entrada na unidade de saúde com sintomas de envenenamento, socorrida pelo pai e madrasta.