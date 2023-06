Mãe e bebê de 2 meses são feitas reféns na Engomadeira

Seis pessoas — entre elas, uma bebê — foram feitas reféns em uma casa no bairro da Engomadeira, em Salvador, na tarde desta terça-feira (13). Elas foram libertas depois de horas de negociações, que resultaram na prisão de quatro suspeitos.



Eles invadiram o imóvel, localizado na Travessa 3 de Maio, após policiais das Rondas Especiais (Rondesp) Central os terem visto vendendo drogas. A avó da bebê esteve no local, para acompanhar as negociações, e confirmou à TV Band Bahia que a criança, de apenas 2 meses de idade, estava entre os reféns.