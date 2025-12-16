DENÚNCIA

Mãe é impedida de assistir formatura da própria filha em escola de Salvador

Mulher ficou na recepção enquanto a criança participava da cerimônia na quadra; Secretaria diz que vai apurar o caso

Mãe é impedida de assistir à formatura da própria filha em escola de Salvador

Uma mãe denuncia que foi impedida de assistir a formatura da própria filha, de 5 anos, na Escola Municipal Elísio Ataíde, localizada no bairro de Cajazeiras 5, em Salvador, na última sexta-feira (12). Deise Silva, de 36 anos, relata que foi barrada na recepção do colégio, enquanto a criança participava da cerimônia na quadra.

Trabalhando como panfleteira, Deise afirma que não conseguiu pagar, dentro do prazo, o valor cobrado pela direção para a decoração do espaço. Segundo ela, os pais deveriam transferir R$ 100, mas o dinheiro só foi obtido após a data estipulada.

“Quando consegui o dinheiro, foi na véspera da formatura. Fui até o colégio, conversei com a diretora e expliquei a situação. Ela disse que a ornamentação já estava sendo feita e que os pais que não pagaram não participariam”, relata.

Ainda segundo a mãe, ela pediu para ao menos assistir à cerimônia. “Falei que não era justo com a minha filha. Ela já tinha vestido, sapato e coroa. Pedi para ficar em pé na porta só para ver, mas disseram que não”, lamenta.

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que não cobra valores para festas, formaturas ou qualquer atividade nas escolas da rede municipal, pois todas são gratuitas. A pasta afirmou ainda que o caso será apurado.

Após um tumulto, a criança foi liberada para participar da formatura, mas entrou desacompanhada da mãe. As lembranças da cerimônia foram recebidas por uma colega de Deise, que aguardava na recepção.

“Ela sempre me pergunta por que eu não participei, por que não subi para a quadra. Isso acaba comigo. As fotos da formatura eu nem consigo olhar, porque choro”, desabafa.