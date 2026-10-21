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Mães e avô recebem próteses dentárias feitas em impressoras 3D em Salvador

Iniciativa beneficiou 12 cuidadores de crianças atendidas pelo CER Barra e reduziu o número de consultas necessárias ao tratamento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13:30

Ação entregou próteses dentárias a 12 cuidadores no CER Barra
Ação entregou próteses dentárias a 12 cuidadores no CER Barra Crédito: Divulgação

Na rotina de quem acompanha uma criança em tratamento, a própria saúde muitas vezes fica para depois. Para 11 mães e um avô, essa espera deu lugar à entrega de próteses dentárias nesta terça-feira (20), no Centro Especializado em Reabilitação (CER) Barra, em Salvador.

A iniciativa reuniu o Instituto Occasio, responsável pela administração da unidade, e a empresa Dent3D, com apoio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Os beneficiários receberam próteses produzidas com tecnologia digital, em um tratamento voltado à recuperação da mastigação e à autoestima.

Próteses dentárias beneficiam mães e avô em Salvador

Ação entregou próteses dentárias a 12 cuidadores no CER Barra por Divulgação
Próteses foram feitas em impressoras 3D, com planejamento individualizado por Divulgação
Ação levou atendimento odontológico a cuidadores. por Divulgação
Iniciativa beneficiou 11 mães e um avô no CER Barra por Divulgação
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Ação entregou próteses dentárias a 12 cuidadores no CER Barra por Divulgação

Entre eles está a professora Ediclea Barros, de 40 anos, mãe de João, de 9, e Joaquim, de 7. Os dois têm Transtorno do Espectro Autista (TEA) e são acompanhados pelo centro. Para ela, receber assistência no mesmo lugar dos filhos facilita o acesso ao cuidado.

“No dia a dia, a gente acaba não pensando na gente. Estar em um lugar que já apoia os nossos filhos e ter essa atenção para nós, enquanto mães, é importante”, relatou.

A dificuldade para custear o tratamento também marcou a experiência de outros participantes. Ivanilda Souza, de 46 anos, mãe de três filhos, um deles uma criança atípica, sentia falta de um dente para mastigar e tinha constrangimento ao sorrir. Já o pedreiro Aurelino das Neves, de 64 anos, que acompanha o neto António, de 7, comemorou a oportunidade.

“Estou muito feliz, de sorriso novo. Saí daqui com um sorriso mais bonito e de uma forma que eu não teria como pagar sem essa ajuda”, contou.

A demanda foi identificada pela equipe do Instituto Occasio durante o acompanhamento das famílias. Segundo o presidente da instituição, Roberto Novaes, a sobrecarga dos cuidadores e a rede de apoio reduzida dificultam a busca por atendimento. “Nós não podemos reduzir o atendimento ao diagnóstico da criança. Precisamos cuidar da família”, afirmou.

Responsável pelo trabalho odontológico, a Dent3D utilizou escaneamento intraoral, moldagem e planejamento em software para confeccionar as próteses em impressoras 3D, com resinas biocompatíveis. O processo considera as necessidades de cada paciente e exige menos deslocamentos.

“Conseguimos reduzir de sete ou oito sessões para duas ou três”, explicou o cirurgião-dentista Sérgio Ribeiro, especialista em Radiologia e mestre em Odontologia Digital.

O CER Barra atende 900 usuários por mês em reabilitação física e intelectual, com acesso pela regulação municipal. Além do acompanhamento dos pacientes, o instituto oferece às famílias assistência psicológica e psiquiátrica, rodas de conversa e atendimento nutricional. Segundo a SMS, a perspectiva é ampliar as ações para mães, incluindo cuidados ginecológicos e mastológicos.

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