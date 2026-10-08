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Maior rede de academias 24h do Brasil prepara primeira unidade em Salvador

Espaço de 2 mil m² será instalado no Imbuí e funcionará todos os dias

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 15:08

Conheça a Gaviões, maior rede de academias 24 horas do Brasil, que anunciou unidade em Salvador
Conheça a Gaviões, maior rede de academias 24 horas do Brasil, que anunciou unidade em Salvador Crédito: Reprodução

Salvador vai ganhar uma nova opção para quem busca praticar atividade física em horários flexíveis. Considerada a maior rede de academias com funcionamento 24 horas do Brasil, a Gaviões prepara a inauguração de uma nova unidade no bairro do Imbuí, com uma estrutura de 2 mil m², equipamentos de ponta e funcionamento ininterrupto.

De acordo com a página da unidade em uma rede social, a academia foi projetada para oferecer uma estrutura ampla e confortável, com equipamentos voltados para diferentes tipos de treinamento. Um dos principais diferenciais da unidade será o funcionamento ininterrupto: o espaço ficará aberto 24 horas por dia, de segunda-feira a domingo, incluindo feriados.

Conheça a Gaviões, maior rede de academias 24 horas do Brasil, que anunciou unidade em Salvador

Conheça a Gaviões, maior rede de academias 24 horas do Brasil, que anunciou unidade em Salvador por Reprodução
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A data de inauguração da unidade ainda não foi divulgada. Com a proposta, os alunos poderão escolher o horário mais conveniente para treinar, de acordo com a própria rotina. A chegada ao Imbuí amplia a presença da Gaviões na Bahia. A primeira unidade da rede no estado foi inaugurada em Feira de Santana, na Avenida Artêmia Pires Freitas, no bairro Santo Antônio dos Prazeres.

Do Karatê à expansão nacional

A história da rede começou em 1974, em uma pequena garagem na Zona Norte de São Paulo, quando o professor de karatê Léo Aguiar criou a academia inicialmente chamada Os Gaviões do Karatê. Ao lado da esposa, Roseli Aguiar, Léo ministrava aulas de artes marciais e também oferecia modalidades como ginástica feminina e musculação. De lá para cá, a academia ganhou novos alunos e ampliou sua estrutura, migrando para espaços maiores, principalmente na região entre Tucuruvi e Guarulhos.

A expansão da marca ganhou força ao longo das décadas. Em 2022, a rede já contava com 20 unidades, entre operações próprias e franquias. Na Bahia, a expansão começou por Feira de Santana. Agora, com a nova unidade no Imbuí, em Salvador, a rede amplia sua atuação no estado.

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