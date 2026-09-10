EXPERIÊNCIA

Mais de 100 estudantes baianos participam de imersão em empresas para conhecer mercado de trabalho

Ação da Junior Achievement Bahia reuniu 103 alunos de 11 escolas em 21 empresas de seis municípios; iniciativa já resultou em contratações

Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11:00

Programa Mini Empresas Crédito: Ana Prado

Mais de 100 estudantes do ensino médio técnico de escolas baianas participaram de uma imersão em empresas de seis municípios para conhecer, na prática, a rotina do mercado de trabalho. A atividade fez parte do Empresário Sombra, projeto da Junior Achievement Bahia (JA Bahia) realizado em 12 de agosto, Dia Estadual do Empresário Sombra.

Ao todo, 103 jovens de 11 escolas passaram um turno em 21 empresas instaladas em Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Luís Eduardo Magalhães. A proposta foi aproximar os alunos de diferentes profissões, áreas de atuação e processos do ambiente corporativo.

A iniciativa integra o Trilha do Amanhã, programa da JA Bahia voltado à preparação para o mundo do trabalho. Durante as visitas, os estudantes acompanharam profissionais, conheceram setores das empresas e tiveram contato com a dinâmica de tomada de decisões no meio corporativo.

Participaram da edição de 2026 empresas como Advice Group, Zum Brasil, GAAC, Qualivida, PetroBahia, Nova Corrente, J&T Express, Rede Bahia, SENAI Dendezeiros, Cetenco Engenharia, Grupo Rede+, Luke Alimentos, Indorama Ventures, Martins, Bayer, Yara Fertilizantes, Tríade, SLC Agrícola e Casa do Óleo, além da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Vitória da Conquista.

A experiência também já resultou em contratação. Maria Eduarda, de 18 anos, estudante do Colégio Tales de Azevedo, visitou a Nova Corrente durante uma edição anterior do Empresário Sombra e se interessou pelo setor de Suprimentos. Depois, participou de uma seleção aberta pela empresa aos alunos do projeto, chegou à etapa final e foi contratada.

“Durante essa visita, conheci o setor de Suprimentos, que despertou muito o meu interesse e é justamente o setor em que trabalho atualmente”, afirmou a estudante, que está há quase um ano na empresa.