SOLIDARIEDADE

Mais de 100 voluntários ajudam a manter atividades do Martagão Gesteira, em Salvador

Grupo atua em campanhas, recreação, acolhimento de famílias e outras áreas do hospital

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13:37

Voluntários atuam em hospital Crédito: Divulgação

Mais de 100 pessoas atuam como voluntárias no Martagão Gesteira, em Salvador. O trabalho desse grupo inclui atividades de acolhimento, recreação, eventos, ouvidoria, apoio administrativo e campanhas de arrecadação. Durante ações como o McDia Feliz e a Corrida Colorida, o número de voluntários pode ultrapassar 300. Nesta sexta-feira (28), é celebrado o Dia Nacional do Voluntariado.

Para participar, é preciso fazer a inscrição pela área de "Voluntariado" no site da instituição. As atividades são distribuídas de acordo com as necessidades do hospital.

Aline Moraes, 47 anos, está entre as pessoas que decidiram dedicar tempo ao Martagão depois de terem passado pela instituição como pacientes ou acompanhantes. Ela chegou ao hospital ainda criança, levada pela avó para tratar um tumor na cabeça. Anos depois, voltou ao local quando a filha foi diagnosticada com câncer. Depois da recuperação da jovem, as duas passaram a atuar como voluntárias.

"Ser voluntário pra mim é levar um pouquinho de alegria, um pouquinho de esperança àquelas mães e às crianças que estão ali, enfrentando os seus momentos de lutas, de dores, e mostrar a elas que elas não estão sozinhas", afirma Aline.

Segundo Rafaela Ludolf, coordenadora do Setor de Voluntariado do Martagão, as campanhas são um dos principais momentos de atuação do grupo.

"São os voluntários que nos ajudam, principalmente nas campanhas, a alcançar um público ainda maior e mobilizar a sociedade em torno da nossa causa. O apoio deles é fundamental para ampliar o alcance das iniciativas e contribuir para que o Martagão continue fortalecendo sua missão de cuidar da saúde de crianças e adolescentes", diz.

A data desta sexta-feira também ocorre em um ano marcado pela iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), que definiu 2026 como o Ano Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Sustentável.

O Martagão Gesteira atende crianças e adolescentes de toda a Bahia há mais de 60 anos. O hospital tem cerca de 239 leitos e oferece atendimento em 27 especialidades médicas, além de UTI, UTI neonatal e Unidade de Treinamento para Desospitalização (UTD).