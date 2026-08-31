SEM ELETRICIDADE

Mais de 20 bairros de Salvador terão cortes programados de energia em setembro; confira lista

Desligamentos da Neoenergia Coelba começam na terça-feira (1º) e serão realizados em diferentes regiões da capital baiana

Esther Morais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 16:00

Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação

Moradores de mais de 20 bairros de Salvador devem ficar atentos à programação de desligamentos temporários de energia elétrica prevista pela Neoenergia Coelba para setembro. As interrupções começam nesta terça-feira (1º) e seguem ao longo do mês, em diferentes horários e endereços.

A programação contempla 26 localidades da capital. Os desligamentos são temporários e atingem apenas os locais indicados pela concessionária, de acordo com o cronograma de serviços na rede.

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Confira a programação:

1º de setembro

São Cristóvão — das 7h às 16h

Av. Tenente Frederico Gustavo dos Santos.

Itapuã — das 10h às 16h

Rua Desembargador João Azevedo Cavalcante, Rua Professor Souza Brito, Rua Aristides Milton, Rua Calazans Neto, Estrada do Farol, Rua Farol de Itapuã, Rua Nova Canaã, Av. das Dunas, Rua Carlos Drummond de Andrade e Jardim Encantamento Área Ambiental.

Jardim Placaford — das 10h às 16h

Rua São João do Jardim Piatã, Rua Camuripeba, Rua Sargento Orlando Ramos e Rua Encontro das Árvores.

Piatã — das 10h às 16h

Rua Camuripeba e Rua Carapeba.

2 de setembro

Brotas — das 9h30 às 15h30

Rua Miguel Gustavo.

Caminho das Árvores — das 9h30 às 15h30

Av. Tancredo Neves.

Imbuí — das 9h30 às 15h30

Rua João José Rescala, Rua do Rouxinol e Rua dos Colibris.

Palestina — das 9h30 às 15h30

Rua Bico Doce.

Brotas — das 10h às 16h

Rua do Cedro.

Horto Florestal — das 10h às 16h

Travessa Filinto Borja e Rua do Cedro.

Rio Vermelho — das 10h às 16h

Rua Odilon Santos.

3 de setembro

Canela — das 9h às 16h

Rua João das Botas.

Graça — das 9h30 às 14h

Rua 8 de Dezembro e Rua Santa Rita de Cássia.

Horto Bela Vista — das 9h30 às 15h30

Alameda Horto Bela Vista.

Itapuã — das 9h30 às 15h30

Rua Roberspierre e Rua José Chagas.

Boca do Rio — das 10h às 16h

Rua Jayme Sapolnik, Rua Tocantins e Rua Guilherme Marback.

Bonfim — das 10h às 16h

Rua Guilherme Marback.

Costa Azul — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30

Rua Arthur de Azevedo Machado.

Imbuí — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30

Rua Jayme Sapolnik, Rua João José Rescala e Rua das Patativas.

Pituba — das 10h às 16h

Av. Octávio Mangabeira e Av. Paulo VI.

Stiep — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30

Rua Edístio Pondé.

6 de setembro

Calçada — das 9h às 15h

Rua Nilo Peçanha, Largo da Calçada, Travessa Bom Gosto, Rua Arthur Catrambi, Travessa Cabo Bartolomeu, Rua Gazômetro, Rua Barão de Cotegipe e Rua Barão da Vila da Barra de Baixo.

Caminho das Árvores — das 9h às 15h

Rua Ewerton Visco.

Santo Antônio — das 9h às 15h

Ladeira Ramos de Queiroz.

Federação — das 10h às 16h

Rua Ferreira Santos, Travessa 2 Padre Domingos de Brito, Travessa Silvano, Travessa 3 Ferreira Santos e Ladeira da Favela.

Trobogy — das 10h às 16h

Av. Luís Viana Filho.

8 de setembro

Areia Branca — das 10h às 13h

Rua Direta do Capelão, Travessa 2 de Julho e Rua Viver Salvador.

Pituba — das 8h às 10h56

Av. Professor Magalhães Neto.

9 de setembro

Barra — das 9h30 às 15h30

Rua Tenente Pires Ferreira.

Caminho das Árvores — das 10h às 16h

Alameda dos Umbuzeiros.

Cassange — das 10h às 16h

Av. Fidalgo e Rua Fidalgo.

Stella Maris — das 10h às 16h

Alameda Rio da Prata.