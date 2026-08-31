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Esther Morais
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 16:00
Moradores de mais de 20 bairros de Salvador devem ficar atentos à programação de desligamentos temporários de energia elétrica prevista pela Neoenergia Coelba para setembro. As interrupções começam nesta terça-feira (1º) e seguem ao longo do mês, em diferentes horários e endereços.
A programação contempla 26 localidades da capital. Os desligamentos são temporários e atingem apenas os locais indicados pela concessionária, de acordo com o cronograma de serviços na rede.
Mais de 20 bairros de Salvador terão cortes programados de energia em setembro; confira lista
São Cristóvão — das 7h às 16h
Av. Tenente Frederico Gustavo dos Santos.
Itapuã — das 10h às 16h
Rua Desembargador João Azevedo Cavalcante, Rua Professor Souza Brito, Rua Aristides Milton, Rua Calazans Neto, Estrada do Farol, Rua Farol de Itapuã, Rua Nova Canaã, Av. das Dunas, Rua Carlos Drummond de Andrade e Jardim Encantamento Área Ambiental.
Jardim Placaford — das 10h às 16h
Rua São João do Jardim Piatã, Rua Camuripeba, Rua Sargento Orlando Ramos e Rua Encontro das Árvores.
Piatã — das 10h às 16h
Rua Camuripeba e Rua Carapeba.
Brotas — das 9h30 às 15h30
Rua Miguel Gustavo.
Caminho das Árvores — das 9h30 às 15h30
Av. Tancredo Neves.
Imbuí — das 9h30 às 15h30
Rua João José Rescala, Rua do Rouxinol e Rua dos Colibris.
Palestina — das 9h30 às 15h30
Rua Bico Doce.
Brotas — das 10h às 16h
Rua do Cedro.
Horto Florestal — das 10h às 16h
Travessa Filinto Borja e Rua do Cedro.
Rio Vermelho — das 10h às 16h
Rua Odilon Santos.
Canela — das 9h às 16h
Rua João das Botas.
Graça — das 9h30 às 14h
Rua 8 de Dezembro e Rua Santa Rita de Cássia.
Horto Bela Vista — das 9h30 às 15h30
Alameda Horto Bela Vista.
Itapuã — das 9h30 às 15h30
Rua Roberspierre e Rua José Chagas.
Boca do Rio — das 10h às 16h
Rua Jayme Sapolnik, Rua Tocantins e Rua Guilherme Marback.
Bonfim — das 10h às 16h
Rua Guilherme Marback.
Costa Azul — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30
Rua Arthur de Azevedo Machado.
Imbuí — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30
Rua Jayme Sapolnik, Rua João José Rescala e Rua das Patativas.
Pituba — das 10h às 16h
Av. Octávio Mangabeira e Av. Paulo VI.
Stiep — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30
Rua Edístio Pondé.
Calçada — das 9h às 15h
Rua Nilo Peçanha, Largo da Calçada, Travessa Bom Gosto, Rua Arthur Catrambi, Travessa Cabo Bartolomeu, Rua Gazômetro, Rua Barão de Cotegipe e Rua Barão da Vila da Barra de Baixo.
Caminho das Árvores — das 9h às 15h
Rua Ewerton Visco.
Santo Antônio — das 9h às 15h
Ladeira Ramos de Queiroz.
Federação — das 10h às 16h
Rua Ferreira Santos, Travessa 2 Padre Domingos de Brito, Travessa Silvano, Travessa 3 Ferreira Santos e Ladeira da Favela.
Trobogy — das 10h às 16h
Av. Luís Viana Filho.
Areia Branca — das 10h às 13h
Rua Direta do Capelão, Travessa 2 de Julho e Rua Viver Salvador.
Pituba — das 8h às 10h56
Av. Professor Magalhães Neto.
Barra — das 9h30 às 15h30
Rua Tenente Pires Ferreira.
Caminho das Árvores — das 10h às 16h
Alameda dos Umbuzeiros.
Cassange — das 10h às 16h
Av. Fidalgo e Rua Fidalgo.
Stella Maris — das 10h às 16h
Alameda Rio da Prata.
Atenção: os desligamentos podem ocorrer somente em parte dos endereços listados. Por isso, moradores devem conferir se o imóvel está incluído na programação antes de se organizar para o período de interrupção.