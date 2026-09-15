SEM LUZ

Mais de 30 bairros de Salvador terão corte de energia nesta semana; confira quais

Desligamentos programados pela Neoenergia Coelba acontecem para serviços de manutenção e melhorias na rede

Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 07:08

Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação/Neoenergia Coelba

Moradores de 33 bairros e localidades de Salvador devem ficar atentos aos desligamentos programados de energia elétrica entre esta terça-feira (15) e sexta-feira (18). As interrupções estão previstas para trechos específicos e ocorrem em horários diferentes, conforme o endereço.

Segundo a Neoenergia Coelba, os desligamentos são realizados para permitir serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica. A distribuidora ressalta que a interrupção não necessariamente atinge todo o bairro, podendo ficar restrita a determinados endereços.

Veja cronograma de corte

Terça-feira (15)

Brotas — 9h às 15h;

Canela — 9h30 às 15h30;

Pituaçu — 9h30 às 15h30;

Aquarius — 10h às 16h;

Caminho das Árvores — 10h às 16h;

Itaigara — 10h às 16h;

Pituba — 10h às 16h.

Quarta-feira (16)

Paralela — 9h30 às 15h30;

Pau da Lima — 9h30 às 15h30;

Amaralina — 10h às 16h;

Aquarius — 10h às 16h;

Caminho das Árvores — 10h às 16h;

Imbuí — 10h às 16h;

Itaigara — 10h às 16h;

Nordeste de Amaralina — 10h às 16h;

Paripe — 10h às 16h;

Pituba — 10h às 16h;

Praia do Flamengo — 10h às 16h;

Praia Grande — 10h às 16h;

Rio Vermelho — 10h às 16h;

Santa Cruz — 10h às 16h.

Quinta-feira (17)

Caminho das Árvores — 10h às 16h;

Pituba — 10h às 16h;

Stella Maris — 10h às 16h.

Sexta-feira (18)

Piatã — 7h às 17h e 10h às 16h;

Ilha de Maré — 9h30 às 15h;

Alto do Cabrito — 10h às 16h;

Itapuã — 10h às 16h;

Nova Brasília — 10h às 16h;

Nova Brasília de Itapoan — 10h às 16h;

Patamares — 10h às 16h;

Periperi — 10h às 16h;

Pituba — 10h às 16h.

No sábado (19), não há desligamentos programados para Salvador, considerando a programação informada.

A Neoenergia Coelba orienta que os consumidores verifiquem se o próprio endereço está incluído na programação, já que os cortes podem atingir apenas alguns pontos das localidades. Clientes com cadastro atualizado podem receber avisos antecipados pelos canais da empresa.