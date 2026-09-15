Mais de 30 bairros de Salvador terão corte de energia nesta semana; confira quais

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Esther Morais
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 07:08
Moradores de 33 bairros e localidades de Salvador devem ficar atentos aos desligamentos programados de energia elétrica entre esta terça-feira (15) e sexta-feira (18). As interrupções estão previstas para trechos específicos e ocorrem em horários diferentes, conforme o endereço.
Segundo a Neoenergia Coelba, os desligamentos são realizados para permitir serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica. A distribuidora ressalta que a interrupção não necessariamente atinge todo o bairro, podendo ficar restrita a determinados endereços.
Terça-feira (15)
Brotas — 9h às 15h;
Canela — 9h30 às 15h30;
Pituaçu — 9h30 às 15h30;
Aquarius — 10h às 16h;
Caminho das Árvores — 10h às 16h;
Itaigara — 10h às 16h;
Pituba — 10h às 16h.
Quarta-feira (16)
Paralela — 9h30 às 15h30;
Pau da Lima — 9h30 às 15h30;
Amaralina — 10h às 16h;
Aquarius — 10h às 16h;
Caminho das Árvores — 10h às 16h;
Imbuí — 10h às 16h;
Itaigara — 10h às 16h;
Nordeste de Amaralina — 10h às 16h;
Paripe — 10h às 16h;
Pituba — 10h às 16h;
Praia do Flamengo — 10h às 16h;
Praia Grande — 10h às 16h;
Rio Vermelho — 10h às 16h;
Santa Cruz — 10h às 16h.
Quinta-feira (17)
Caminho das Árvores — 10h às 16h;
Pituba — 10h às 16h;
Stella Maris — 10h às 16h.
Sexta-feira (18)
Piatã — 7h às 17h e 10h às 16h;
Ilha de Maré — 9h30 às 15h;
Alto do Cabrito — 10h às 16h;
Itapuã — 10h às 16h;
Nova Brasília — 10h às 16h;
Nova Brasília de Itapoan — 10h às 16h;
Patamares — 10h às 16h;
Periperi — 10h às 16h;
Pituba — 10h às 16h.
No sábado (19), não há desligamentos programados para Salvador, considerando a programação informada.
A Neoenergia Coelba orienta que os consumidores verifiquem se o próprio endereço está incluído na programação, já que os cortes podem atingir apenas alguns pontos das localidades. Clientes com cadastro atualizado podem receber avisos antecipados pelos canais da empresa.
Em caso de dúvidas ou falta de energia, a distribuidora disponibiliza o telefone 116, com atendimento 24 horas. Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (71) 3370-6350.