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Mais de 30 linhas de ônibus têm itinerários alterados após desabamento em Salvador; veja lista

Coletivos estão sendo desviados pela Rua Gamboa de Baixo e pela Rua Banco dos Ingleses

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 11:11

Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O desabamento de um andaime na região do Campo Grande, em Salvador, provocou alterações nos itinerários de 32 linhas de ônibus que circulam pela Avenida Sete de Setembro. A estrutura caiu durante a madrugada desta segunda-feira (16), após chuva intensa e ventos fortes, e deixou um trecho da via bloqueado. Não houve registro de feridos.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os coletivos que passam pela região passaram a ser desviados pela Rua Gamboa de Baixo e acessam a Rua Banco dos Ingleses, que dá acesso ao Campo Grande. A partir desse ponto, os veículos seguem seus itinerários de origem.

Estrutura caiu durante a madrugada desta segunda-feira (16), após ventania

Chuva forte derruba andaime no Campo Grande e bloqueia trecho em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Chuva forte derruba andaime no Campo Grande e bloqueia trecho em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Chuva forte derruba andaime no Campo Grande e bloqueia trecho em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Chuva forte derruba andaime no Campo Grande e bloqueia trecho em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Chuva forte derruba andaime no Campo Grande e bloqueia trecho em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Chuva forte derruba andaime no Campo Grande e bloqueia trecho em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande por Arisson Marinho / CORREIO
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande por Arisson Marinho / CORREIO
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande por Arisson Marinho / CORREIO
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande por Arisson Marinho / CORREIO
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande por Arisson Marinho / CORREIO
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande por Arisson Marinho / CORREIO
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande por Arisson Marinho / CORREIO
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande por Arisson Marinho / CORREIO
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande por Arisson Marinho / CORREIO
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande por Arisson Marinho / CORREIO
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande por Arisson Marinho / CORREIO
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande por Arisson Marinho / CORREIO
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande por Arisson Marinho / CORREIO
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande por Arisson Marinho / CORREIO
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande por Arisson Marinho / CORREIO
Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande por Arisson Marinho / CORREIO
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Chuva forte derruba andaime no Campo Grande e bloqueia trecho em Salvador por Reprodução / TV Bahia

A queda do andaime também provocou o desligamento preventivo da rede elétrica nas proximidades da Casa d'Itália. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) enviou uma equipe ao local para acompanhar a ocorrência. A construtora responsável pela obra está realizando a remoção do material, enquanto a área permanece interditada para garantir a segurança de pedestres e motoristas.

Por precaução, a Neoenergia Coelba desligou a rede elétrica na região. De acordo com a Codesal, o serviço já foi liberado para religação.

O trânsito permanece bloqueado na Avenida Sete de Setembro, na altura da Casa d'Itália. Os veículos estão sendo desviados pelas regiões do Politeama, Avenida Contorno e Vale do Canela. Agentes da Semob e da Transalvador acompanham a operação.

Confira as 32 linhas de ônibus afetadas:

0101 – Lapa / Graça

0137 – Lapa / Barra Avenida / Barra

0140 – Lapa / Rio Vermelho (via Cardeal da Silva)

0141 – Lapa / Federação-HGE

0152 – Barbalho / Lapa-Garcia

0201 – Ribeira / Bonfim-Campo Grande

0205 – Massaranduba / Forte de São Pedro

0213 – Ribeira / Federação

0221 – Ribeira / Barbalho-Garcia

0302 – Boa Vista de São Caetano / Capelinha-Campo Grande

1137 – Pernambués / Barra

1505 – Pirajá / Barra

0313 – Fazenda Grande do Retiro / Barra

0321 – Marechal Rondon / Barra

0339 – Terminal Shopping da Bahia / Comércio R1

1607 – Paripe / Barra

1676 – Tancredo Neves / Terminal da França (via Getúlio Vargas)

0720 – Vale das Pedrinhas / Vila Rui Barbosa

0933 – Doron-Rio das Pedras / Praça da Sé

1001 – Aeroporto / Praça da Sé

1035 – Aeroporto / Praça da Sé (via Garibaldi)

1130 – Cabula VI / Ondina

1203 – Terminal Neves / Campo Grande

1230 – Sussuarana / Barra R2

1150 – Terminal Acesso Norte-Terminal da França-Campo Grande / Pau Miúdo-Cidade Nova

1303 – Castelo Branco / Campo Grande

1358 – Estação Pirajá / Campo Grande-Barra

1367 – Pau da Lima-Campo Grande / Barra

1372 – Jardim Nova Esperança-Vila Mar / Comércio-Lapa

1511 – Conjunto Pirajá / Engenho Velho da Federação

1613 – Periperi / Campo Grande

1633 – Mirantes de Periperi / Ondina

Salvador está sob alerta de tempestade

Salvador está entre os municípios incluídos no alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta segunda-feira (16). O aviso prevê chuva de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta é válido até as 23h59 e também abrange cidades baianas como Camaçari, Barreiras e Feira de Santana.

A Codesal orienta que, em situações de risco, a população se afaste da área afetada e procure um local seguro. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado pelo telefone 199, disponível 24 horas. Também é possível cadastrar gratuitamente o CEP pelo SMS 40199 para receber alertas preventivos.

O que fazer em caso de tempestade?

Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia
Desligue aparelhos elétricos e evite contato com fios ou equipamentos energizados por Marcelo Camatgo/Agência Brasil
Não se abrigue sob árvores nem perto de outdoors, postes ou torres por Reprodução/Thiago Vinicios
Evite áreas alagadas e não tente atravessar ruas inundadas por Shutterstock
Acompanhe alertas oficiais e acione Defesa Civil (199) ou Bombeiros (193) em emergências por Reprodução
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Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia

Tags:

Ônibus Desabamento

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