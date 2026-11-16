Mais de 30 linhas de ônibus têm itinerários alterados após desabamento em Salvador; veja lista

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Esther Morais
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 11:11
O desabamento de um andaime na região do Campo Grande, em Salvador, provocou alterações nos itinerários de 32 linhas de ônibus que circulam pela Avenida Sete de Setembro. A estrutura caiu durante a madrugada desta segunda-feira (16), após chuva intensa e ventos fortes, e deixou um trecho da via bloqueado. Não houve registro de feridos.
Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os coletivos que passam pela região passaram a ser desviados pela Rua Gamboa de Baixo e acessam a Rua Banco dos Ingleses, que dá acesso ao Campo Grande. A partir desse ponto, os veículos seguem seus itinerários de origem.
Estrutura caiu durante a madrugada desta segunda-feira (16), após ventania
A queda do andaime também provocou o desligamento preventivo da rede elétrica nas proximidades da Casa d'Itália. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) enviou uma equipe ao local para acompanhar a ocorrência. A construtora responsável pela obra está realizando a remoção do material, enquanto a área permanece interditada para garantir a segurança de pedestres e motoristas.
Por precaução, a Neoenergia Coelba desligou a rede elétrica na região. De acordo com a Codesal, o serviço já foi liberado para religação.
O trânsito permanece bloqueado na Avenida Sete de Setembro, na altura da Casa d'Itália. Os veículos estão sendo desviados pelas regiões do Politeama, Avenida Contorno e Vale do Canela. Agentes da Semob e da Transalvador acompanham a operação.
0101 – Lapa / Graça
0137 – Lapa / Barra Avenida / Barra
0140 – Lapa / Rio Vermelho (via Cardeal da Silva)
0141 – Lapa / Federação-HGE
0152 – Barbalho / Lapa-Garcia
0201 – Ribeira / Bonfim-Campo Grande
0205 – Massaranduba / Forte de São Pedro
0213 – Ribeira / Federação
0221 – Ribeira / Barbalho-Garcia
0302 – Boa Vista de São Caetano / Capelinha-Campo Grande
1137 – Pernambués / Barra
1505 – Pirajá / Barra
0313 – Fazenda Grande do Retiro / Barra
0321 – Marechal Rondon / Barra
0339 – Terminal Shopping da Bahia / Comércio R1
1607 – Paripe / Barra
1676 – Tancredo Neves / Terminal da França (via Getúlio Vargas)
0720 – Vale das Pedrinhas / Vila Rui Barbosa
0933 – Doron-Rio das Pedras / Praça da Sé
1001 – Aeroporto / Praça da Sé
1035 – Aeroporto / Praça da Sé (via Garibaldi)
1130 – Cabula VI / Ondina
1203 – Terminal Neves / Campo Grande
1230 – Sussuarana / Barra R2
1150 – Terminal Acesso Norte-Terminal da França-Campo Grande / Pau Miúdo-Cidade Nova
1303 – Castelo Branco / Campo Grande
1358 – Estação Pirajá / Campo Grande-Barra
1367 – Pau da Lima-Campo Grande / Barra
1372 – Jardim Nova Esperança-Vila Mar / Comércio-Lapa
1511 – Conjunto Pirajá / Engenho Velho da Federação
1613 – Periperi / Campo Grande
1633 – Mirantes de Periperi / Ondina
Salvador está entre os municípios incluídos no alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta segunda-feira (16). O aviso prevê chuva de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
O alerta é válido até as 23h59 e também abrange cidades baianas como Camaçari, Barreiras e Feira de Santana.
A Codesal orienta que, em situações de risco, a população se afaste da área afetada e procure um local seguro. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado pelo telefone 199, disponível 24 horas. Também é possível cadastrar gratuitamente o CEP pelo SMS 40199 para receber alertas preventivos.
O que fazer em caso de tempestade?