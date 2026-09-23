TRANSPORTE

Mais de 320 novos ônibus entram em circulação em Salvador até hoje (23); veja linhas atendidas

326 veículos começaram a circular na segunda-feira (21) e devem estar em operação por mais de 180 linhas até esta quarta

Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07:02

Salvador recebe 326 ônibus novos com ar-condicionado e prevê 700 veículos renovados até 2027 Crédito: Lucas Pereira/CORREIO

Os 326 novos ônibus entregues pela Prefeitura de Salvador no último sábado (19) começaram a circular pela cidade na segunda-feira (21). A previsão é que todos estejam em operação até esta quarta-feira (23), distribuídos por mais de 180 linhas do sistema de transporte.

Nesta primeira etapa, os veículos foram incorporados a linhas que atendem bairros como Pau da Lima, Castelo Branco, Sete de Abril, Boca da Mata, Jardim Nova Esperança, Fazenda Grande IV, Pirajá, Conjunto Pirajá e Marechal Rondon.

Quais bairros de Salvador vão receber os novos ônibus com ar-condicionado? Veja por onde os veículos vão circular 1 de 15

Veja algumas das linhas atendidas

Pau da Lima x Barroquinha (1317)

Pau da Lima x Nordeste (1320)

Castelo Branco x Campo Grande (1303)

Sete de Abril x Lapa (1334)

Boca da Mata x Lapa (1413)

Pirajá x Barra (1505)

Estação Pirajá x Alto de Coutos (1550)

A lista também inclui linhas que passam por Costa Azul, Vale dos Rios, Plataforma, São João do Cabrito e Rio Sena. Os novos coletivos ainda serão distribuídos em linhas ligadas às estações de Pirajá, Acesso Norte, Mussurunga, Águas Claras, Lapa e Ribeira.

Os 326 veículos fazem parte de uma renovação que prevê a chegada de 700 novos ônibus a Salvador até dezembro. Segundo o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, os primeiros veículos estarão distribuídos por mais de 180 linhas até esta quarta-feira.

Todos os novos ônibus são climatizados e têm baixa emissão de poluentes. Os coletivos também contam com entradas USB e letreiro traseiro, que indica a linha do veículo.

A renovação também contempla o STEC, conhecido como “amarelinhos”. Pela primeira vez, os veículos do sistema terão ar-condicionado e motores mais eficientes.