Mais de 320 novos ônibus entram em circulação em Salvador até hoje (23); veja linhas atendidas

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Esther Morais
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07:02
Os 326 novos ônibus entregues pela Prefeitura de Salvador no último sábado (19) começaram a circular pela cidade na segunda-feira (21). A previsão é que todos estejam em operação até esta quarta-feira (23), distribuídos por mais de 180 linhas do sistema de transporte.
Nesta primeira etapa, os veículos foram incorporados a linhas que atendem bairros como Pau da Lima, Castelo Branco, Sete de Abril, Boca da Mata, Jardim Nova Esperança, Fazenda Grande IV, Pirajá, Conjunto Pirajá e Marechal Rondon.
Quais bairros de Salvador vão receber os novos ônibus com ar-condicionado? Veja por onde os veículos vão circular
Pau da Lima x Barroquinha (1317)
Pau da Lima x Nordeste (1320)
Castelo Branco x Campo Grande (1303)
Sete de Abril x Lapa (1334)
Boca da Mata x Lapa (1413)
Pirajá x Barra (1505)
Estação Pirajá x Alto de Coutos (1550)
A lista também inclui linhas que passam por Costa Azul, Vale dos Rios, Plataforma, São João do Cabrito e Rio Sena. Os novos coletivos ainda serão distribuídos em linhas ligadas às estações de Pirajá, Acesso Norte, Mussurunga, Águas Claras, Lapa e Ribeira.
Os 326 veículos fazem parte de uma renovação que prevê a chegada de 700 novos ônibus a Salvador até dezembro. Segundo o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, os primeiros veículos estarão distribuídos por mais de 180 linhas até esta quarta-feira.
Todos os novos ônibus são climatizados e têm baixa emissão de poluentes. Os coletivos também contam com entradas USB e letreiro traseiro, que indica a linha do veículo.
A renovação também contempla o STEC, conhecido como “amarelinhos”. Pela primeira vez, os veículos do sistema terão ar-condicionado e motores mais eficientes.
Parte dos ônibus foi adquirida pela Prefeitura por meio de financiamento do BNDES, através do programa Novo PAC Mobilidade. Os veículos passam a integrar o patrimônio do município. Os demais fazem parte da renovação obrigatória da frota pelas empresas que operam o transporte público da capital baiana.