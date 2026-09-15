SEGURANÇA PÚBLICA

Mais de 50% dos tiroteios de Salvador e RMS ocorreram em ações policiais

Nesta terça-feira (15), uma ação do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO) deixou nove mortos em Cajazeiras XI

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 21:02

Segundo a PM, foram apreendidos quatro fuzis, duas carabinas, cinco pistolas, munições e porções de drogas após morte de nove homens nesta terça-feira (15), em Cajazeiras XI Crédito: Reprodução

Mais da metade dos tiroteios registrados em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) em agosto ocorreram durante ações ou operações policiais. Das 82 ocorrências registradas pelo Instituto Fogo Cruzado, 42 aconteceram nesse contexto. O número reforça uma tendência observada no mês anterior, quando 52% dos 118 tiroteios registrados em julho ocorreram durante ações ou operações policiais. Nesta terça-feira (15), uma ação do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO) deixou nove mortos em Cajazeiras XI.

Dos 42 tiroteios registrados em agosto durante ações ou operações policiais, 12 ocorreram durante perseguições, sendo 11 delas nesse contexto, o equivalente a 92% dos casos. Ao longo do mês, os 82 tiroteios resultaram em 60 mortos e 15 feridos.

No mês anterior, julho deste ano, os dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que 120 pessoas foram baleadas, sendo 93 mortas e 27 feridas. Do total de ocorrências, 62 aconteceram durante ações ou operações policiais, o equivalente a 52% dos tiroteios registrados no mês. Esses episódios deixaram 49 mortos e 12 feridos.

Chacinas

No acumulado de janeiro a julho deste ano, foram registradas 20 chacinas, das quais 19, ou 95%, ocorreram durante ações ou operações policiais. Em julho deste ano, todas as seis chacinas registradas ocorreram nesse contexto, segundo o instituto.

Os seis casos registrados em julho ocorreram nos bairros de Capelinha, Castelo Branco, Cosme de Farias, Barreiras, Nordeste de Amaralina e Beiru/Tancredo Neves, em Salvador.

Nove mortos em Cajazeiras XI

Os nove homens mortos nesta terça-feira, em Cajazeiras XI, são apontados pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) como integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM). Após serem feridos, os nove homens foram encaminhados para o Hospital Eládio Lasserre, mas, segundo informações da Polícia Militar, as mortes foram confirmadas na unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.

A PM afirmou, em nota, que equipes do BPATAMO realizavam patrulhamento de rotina quando teriam sido alvo de disparos feitos por um grupo armado. Os homens teriam fugido por uma área de mata, mas foram atingidos pelos policiais.

“Na ação, foram apreendidos quatro fuzis, duas carabinas, cinco pistolas, munições e substâncias com características de entorpecentes, cuja quantidade está sendo contabilizada”, informou a corporação.

A SSP-BA informou que, entre os materiais apreendidos, está um colete balístico encontrado com um dos integrantes da facção. O objeto pode ter sido desviado do Exército Brasileiro.

Segundo a PM, as circunstâncias das mortes e a atuação dos policiais militares envolvidos passarão pelos procedimentos legais cabíveis, “observadas as atribuições dos órgãos competentes”.

Episódios de violência policial em Salvador

Em fevereiro deste ano, oito homens foram mortos durante uma ação da Polícia Militar no Complexo do Nordeste de Amaralina. O reforço da presença policial na região ocorreu após o cabo da PM Glauber Rosa Santos, de 42 anos, ser baleado na cabeça e morto durante o serviço. Ele foi atingido assim que desembarcou de uma viatura.

Em março do ano passado, uma ação da polícia terminou com 12 traficantes do Comando Vermelho (CV) mortos no bairro de Fazenda Coutos. Durante a madrugada do dia 4, moradores relataram uma troca de tiros entre integrantes do BDM, que, à época, mantinha atuação histórica no tráfico de drogas na região, e homens do CV, que tentavam tomar a área. Equipes das Rondas Especiais (Rondesp) foram até o local para reforçar o policiamento. Na ação, 12 homens foram alvejados e socorridos para o Hospital Milton Santos, mas não resistiram aos ferimentos.

O Instituto Fogo Cruzado, que realiza levantamentos sobre tiroteios em Salvador e na Região Metropolitana (RMS), considerou as 12 mortes em Fazenda Coutos como uma chacina.

Em 6 de fevereiro de 2015, 12 homens foram mortos durante uma operação da Rondesp na região da comunidade de Vila Moisés, em Salvador. Segundo informações do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), as mortes teriam sido motivadas por vingança. O episódio ficou conhecido como Chacina do Cabula.