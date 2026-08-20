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Mais de mil pessoas são selecionadas para aulas gratuitas de natação e hidroginástica em Salvador; confira lista

Prefeitura divulgou resultado nesta quinta-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 13:48

Arena Aquática Salvador
Arena Aquática Salvador Crédito: Vitor Santos/ Sempre

A Prefeitura de Salvador divulgou a lista dos selecionados para as mais de mil vagas gratuitas de natação e hidroginástica na Arena Aquática Salvador, localizada na Pituba. O resultado foi publicado nesta quarta-feira (20), no site da Arena.

Os contemplados deverão apresentar a documentação exigida para efetivar a matrícula. Entre os documentos necessários estão RG, CPF e comprovante de residência, com originais e cópias. No caso de menores de idade, a documentação deverá ser apresentada pelo responsável legal.

Também será exigida a apresentação do original e da cópia do Atestado de Aptidão Física. Para candidatos menores de idade, será necessário apresentar ainda o comprovante original de matrícula escolar, além das cópias do RG e do CPF do responsável.

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As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, com frequência de duas vezes por semana. Cada atividade terá duração média de 45 minutos.

Tags:

Salvador Natação Hidroginástica

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