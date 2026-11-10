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MAM da Bahia recebe shows gratuitos de Cortejo Afro e Sued Nunes em edição do Mercado Iaô

Evento reúne cerca de 100 empreendedores de moda, gastronomia e outros setores no domingo (22), em Salvador

Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 07:24

Shows acontecem no Mercado Iaô Crédito: Divulgação

O Cortejo Afro e a cantora Sued Nunes são atrações da edição do Mercado Iaô que ocupa o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em Salvador, no domingo (22). Com entrada gratuita, o evento acontece das 10h às 21h e reúne cerca de 100 empreendedores, com produtos de moda, artesanato, design, gastronomia e autocuidado.

A chegada ao MAM amplia a circulação do projeto pela capital baiana. Neste ano, o Mercado Iaô passou por Cachoeira e Castro Alves e realizou uma edição em Salvador, em março. A proposta da feira é abrir espaço para que pequenos e médios negócios vendam seus produtos diretamente ao público.

A programação integra as celebrações do Novembro Negro e do Dia da Baía de Todos-os-Santos, comemorado em 1º de novembro. A edição destaca a contribuição da população negra para a cultura e a economia baianas e reúne artistas e empreendedores em um mesmo espaço.

“O Iaô é também uma porta de entrada da Baía de Todos-os-Santos, apresentando sua potência criativa, sua diversidade e tudo o que nasce e circula a partir dela”, afirma Jaqueline Azevedo, diretora executiva da Fábrica Cultural.

Mercado Iaô movimentou mais de R$ 10 milhões em 12 anos

Em 12 anos, o Mercado Iaô realizou 68 edições, beneficiou cerca de 6 mil empreendimentos e movimentou mais de R$ 10 milhões em negócios diretos, segundo o balanço do projeto. A feira também ajudou a atrair visitantes para a Península de Itapagipe, em Salvador.