ESPORTES

Maratona Salvador leva música aos pontos de hidratação e promete trilha sonora durante a corrida

Evento busca se consolidar como a maratona mais musical do Brasil e terá atrações de diferentes ritmos nos dias 26 e 27 de setembro

Thais Borges

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 15:51

Maratona Salvador transforma corrida em experiência sonora com música do início ao fim Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Com a proposta de correr pelas ruas de Salvador ao som da Bahia, a Maratona Salvador busca se consolidar como a prova de corrida de rua mais musical do Brasil. A edição deste ano, que acontece nos dias 26 e 27 deste mês (sábado e domingo), aposta na música como um dos principais diferenciais.

O evento esportivo integra o Festival da Primavera e tem largada no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio. Atrações musicais e diferentes ritmos acompanharão os atletas ao longo do percurso, transformando a experiência esportiva em uma celebração da cultura baiana.

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De acordo com a organização, a música estará presente nos pontos de hidratação espalhados pelo trajeto, com performances ao vivo para estimular os corredores durante as provas. A proposta é levar o som também aos momentos mais difíceis da corrida, criando uma espécie de trilha sonora contínua de incentivo para quem encara os 42 km.

A programação musical começa antes da largada, durante a Expo Maratona, no Shopping da Bahia, com apresentação de Guga Meyra no dia 24 (quinta-feira) e Danniel Vieira no dia 25 (sexta-feira). No sábado (26), o Bailinho de Quinta comanda a Arena do Evento, enquanto o encerramento no domingo (27) fica por conta do É o Tchan.

O cantor Guga Meyra contou que, vindo de uma família do esporte, com o pai sendo preparador físico, se sente integrado a esse ambiente. Para o artista, a proposta de unir música e esporte tem relação direta com seu trabalho. “Tem música durante a corrida inteira, desde a entrega dos kits, que é onde estaremos. Preparamos um repertório com muito pagodão e algumas inéditas também, que serão nossas apostas para o verão”.

Segundo o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, a presença da maratona no Festival da Primavera reforça a conexão entre esporte, cultura, turismo e a forma de viver a cidade.

“A Maratona Salvador já é uma experiência que vai muito além da corrida. Ela traduz esse jeito de viver Salvador, de ocupar a cidade, de celebrar; e a música é parte fundamental disso. Fazer a Maratona integrar a programação do Festival da Primavera reforça ainda mais essa conexão. É a maratona mais musical do Brasil, com a energia dos corredores, do público e dos shows espalhados pelo percurso”, afirma.

A curadoria também valoriza as raízes musicais de Salvador. Em parceria com a Secretaria Municipal de Reparação (Semur), a maratona terá grupos de matrizes africanas ao longo do percurso, levando para as ruas a força da percussão, do axé e de outras manifestações que fazem parte da identidade cultural soteropolitana.

“A Semur esteve presente nas reuniões de planejamento desde o início, levando para esse diálogo a pauta da diversidade étnico-racial. A organização da maratona reconheceu a secretaria como uma importante parceira nesse processo de articulação e acolheu o pleito pela inclusão de grupos de matriz africana na programação artística e cultural”, diz a secretária de Reparação, Isaura Genoveva.

Isaura acrescenta que a pasta também atuará no treinamento das equipes, contribuindo para o combate ao racismo e à LGBTfobia.

Entre as atrações que estarão no percurso está o grupo Os Itapuãzeiros, criado há sete anos por jovens de Itapuã interessados em tocar e cantar. Eles participarão pela primeira vez da Maratona Salvador, sob a liderança do cantor e compositor Flávio Machado, conhecido como Kimbaila.

“Nossa primeira vez, e para a gente é histórico. A gente sempre viu a maratona passar aqui pela orla, com as pessoas correndo, e sonhava: ‘um dia vamos estar lá’. Agora chegou a nossa vez. Ser convidado para tocar na maratona mais musical do Brasil é um reconhecimento. Como criador e morador de Itapuã, isso é a resposta de Deus e da comunidade”, afirma Kimbaila.

Confira as atrações musicais da Maratona Salvador:

Quinta-feira (24)

Expo Maratona Salvador (Shopping da Bahia) – Guga Meyra

Sexta-feira (25)

Expo Maratona Salvador (Shopping da Bahia) – Danniel Vieira

Sábado (26)

Pontos de hidratação no percurso

Nuno Facciola / Bateria

Dadá Charanga / Marchinhas de Carnaval

Os Itapuãzeiros / Percussão Afro

Encerramento na Arena

Bailinho de Quinta

Domingo (27)

Pontos de hidratação no percurso

Bankoma / Banda de percussão Afro

Samba e Alegria / Samba partido alto

The Habor Band / Rock Internacional

DJ Ignácio / Música eletrônica

Grupo Percussivo / Banda de percussão Afro

Os Itapuãzeiros / Grupo de percussão Afro

Mini Trio / Axé Music

Pagode Total / Pagodão

Mini Trio / Axé Music

Violino Pop / Música pop eletrônica

Encerramento na Arena