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Maratona Salvador leva música aos pontos de hidratação e promete trilha sonora durante a corrida

Evento busca se consolidar como a maratona mais musical do Brasil e terá atrações de diferentes ritmos nos dias 26 e 27 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 15:51

Maratona Salvador transforma corrida em experiência sonora com música do início ao fim
Maratona Salvador transforma corrida em experiência sonora com música do início ao fim Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Com a proposta de correr pelas ruas de Salvador ao som da Bahia, a Maratona Salvador busca se consolidar como a prova de corrida de rua mais musical do Brasil. A edição deste ano, que acontece nos dias 26 e 27 deste mês (sábado e domingo), aposta na música como um dos principais diferenciais.

O evento esportivo integra o Festival da Primavera e tem largada no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio. Atrações musicais e diferentes ritmos acompanharão os atletas ao longo do percurso, transformando a experiência esportiva em uma celebração da cultura baiana.

Confira 36 provas de corrida para fazer em setembro

5 de setembro: Corridinha da Pena (corrida kids), em Porto Seguro. Largada: Avenida do Descobrimento, 82, Igreja Nossa Senhora do Brasil, às 15h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridinhadapena por Reprodução
6 de setembro: Corrida Rústica Serra das Lontras, em Arataca. Largada: Praça de Eventos, Bairro Vila Eglantina, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/2-corrida-rustica-serra-das-lontras por Reprodução
6 de setembro: Ultra da Gratidão, em Alagoinhas. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/ultra-da-gratidao-2026-86239 por Reprodução
6 de setembro: Corrida da Pena, em Porto Seguro. Largada: Centro Histórico, Igreja Nossa Senhora da Pena, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridadapena por Reprodução
6 de setembro: 2ª Corrida da Transalvador, em Salvador. Largada: no Farol da Barra, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/2-corrida-solidaria-da-transalvador-34-anos por Reprodução
6 de setembro: Corrida pela vida, em Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-solidaria-pela-vida por Reprodução
12 de setembro: AN Alagoinhas Night Run, em Alagoinhas. Largada: Praça dos Esportes, às 19h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/an-run-2026 por Reprodução
12 de setembro: Corrida e Caminhada Delas, em Itacaré. Largada: Ola Bistro e Café, às 7h. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/bora-correr-3-anos-corrida-e-caminhada-delas/3548187 por Reprodução
12 de setembro: Treinão da Primavera, em Camaçari. Largada: no Centro Universitário Famec, às 6h. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/treinao-primavera/3525724 por Reprodução
12 de setembro: BTR - Brou Trail Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro. Largada: Igreja Matriz Nossa Senhora d'Ajuda, às 8h30. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/btr-brou-trail-arraial-d-ajuda/3316757?referrer=www.corridasbr.com.br&referrer=www.corridasbr.com.br por Reprodução
13 de setembro: Sisal Candy Run, em Candeal. Mais informações em: https://platoon.com.br/sisalcandyrun por Reprodução
13 de setembro: Desafio Nativo Run, em Camaçari. Largada: Itacimirim, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/2-desafio-nativo-run por Reprodução
13 de setembro: 10 milhas da Costa do Cacau, em Ilhéus. Largada:  Rodovia BR-415, Km 22 (Rod. Jorge Amado) Sede da Ceplac, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/dezmilhascostadocacau2026 por Reprodução
13 de setembro: Run Fest, em Lauro de Freitas. Largada: Estacionamento do Total Atacado, no Parque Shopping Bahia. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/run-fest-total-atacado-2026 por Reprodução
13 de setembro: Desafio Caesg - Cipe Sudoeste, em Vitória da Conquista. Avenida Olivia Flores, às 7h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/desafiocaesg2026 por Reprodução
13 de setembro: Asics Run Challenge, em Salvador. Largada: Praça de Piatã, às 5h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/asics-run-challenge-2026-etapa-salvador-86043 por Reprodução
13 de setembro: Circuito Sesc de Corridas, em Ribeira do Pombal. Largada: Praça da Juventude, às 7h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---ribeira-do-pombal por Reprodução
13 de setembro: Corrida da Águia, em Salvador. Rotatória da Ufba, em Ondina, às 6h30. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/xxxix-corrida-da-aguia por Reprodução
19 de setembro: Corrida Vale do Pati, em Andaraí. Largada: Praça Aureliano Gondim, às 6h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridavaledopati-2026 por Reprodução
19 de setembro - Corrida do Bahêa, em Feira de Santana. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2-corrida-bahea-fsa por Reprodução
20 de setembro: Plastic Run, em Camaçari. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/3-plastic-run por Reprodução
20 de setembro: Master Track Run, em Porto Seguro. Largada: Rotatória 2, as 6h. Mais informações em: https://sigoinscricao.com.br/mastertrackrun/ por Reprodução
20 de setembro: Corrida Fazendo meu Difícil, Salvador. Largada: Jardim de Alah, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/treino/5-edicao-corrida-e-caminhada-fazendo-meu-dificil por Reprodução
20 de setembro: Circuito Sesc de Corridas - etapa Jequié. Largada: Avenida César Borges (em frente ao Colégio Paulo Freire, antigo Modelo), às 7h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---jequie por Reprodução
20 de setembro: Corrida da Saúde Farmácia Brito, em Feira de Santana. Largada: Centro de Convenções, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-da-saude-farmacia-brito-2026-74061 por Reprodução
20 de setembro: Corrida Saúde Crônica, em Salvador. Largada na Praça Bahia Sol (em frente ao IBR), Ondina, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/4867/corrida-saude-cronica-2026 por Reprodução
20 de setembro: Circuito das Estações (Primavera), em Salvador. Mais informações em: https://www.circuitodasestacoes.com.br/salvador/primavera/ por Reprodução
20 de setembro: Corrida da paz M10 FitRun, em Vitória da Conquista. Largada na Lagoa das Bateias, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corrida-da-paz-setembro-amarelo por Reprodução
20 de setembro: Selvagem Trail, em Salvador. Largada no Alto Andu, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/selvagem-trail-run por Reprodução
25 e 26 de setembro: Fest Night Run, em Arraial D'Ajuda. Mais informações em: https://www.races.com.br/arraial-d-ajuda-night-run-2-edicao por Reprodução
26 de setembro: Maratoninha Salvador, em Salvador. Largada no Centro de Convenções de Salvador, às 9h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/MARATONINHA%20SALVADOR%202026-87667 por Reprodução
26 e 27 de setembro: Maratona Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/maratona-salvador-2026-74554 por Reprodução
27 de setembro: Circuito Sesc de Corridas, em Eunápolis. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---eunapolis por Reprodução
27 de setembro: Beer Run, em Pojuca. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/pojuca-beer-run por Reprodução
27 de setembro: Ticktrail Chapada, em Seabra. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/419/tick-trail-chapada-2026 por Reprodução
27 de setembro: Meia maratona de Paulo Afonso. Mais informações em: https://www.chipower.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/ii-meia-maratona-paulo-afonso-2026 por Reprodução
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5 de setembro: Corridinha da Pena (corrida kids), em Porto Seguro. Largada: Avenida do Descobrimento, 82, Igreja Nossa Senhora do Brasil, às 15h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridinhadapena por Reprodução

De acordo com a organização, a música estará presente nos pontos de hidratação espalhados pelo trajeto, com performances ao vivo para estimular os corredores durante as provas. A proposta é levar o som também aos momentos mais difíceis da corrida, criando uma espécie de trilha sonora contínua de incentivo para quem encara os 42 km.

A programação musical começa antes da largada, durante a Expo Maratona, no Shopping da Bahia, com apresentação de Guga Meyra no dia 24 (quinta-feira) e Danniel Vieira no dia 25 (sexta-feira). No sábado (26), o Bailinho de Quinta comanda a Arena do Evento, enquanto o encerramento no domingo (27) fica por conta do É o Tchan.

O cantor Guga Meyra contou que, vindo de uma família do esporte, com o pai sendo preparador físico, se sente integrado a esse ambiente. Para o artista, a proposta de unir música e esporte tem relação direta com seu trabalho. “Tem música durante a corrida inteira, desde a entrega dos kits, que é onde estaremos. Preparamos um repertório com muito pagodão e algumas inéditas também, que serão nossas apostas para o verão”.

Segundo o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, a presença da maratona no Festival da Primavera reforça a conexão entre esporte, cultura, turismo e a forma de viver a cidade.

“A Maratona Salvador já é uma experiência que vai muito além da corrida. Ela traduz esse jeito de viver Salvador, de ocupar a cidade, de celebrar; e a música é parte fundamental disso. Fazer a Maratona integrar a programação do Festival da Primavera reforça ainda mais essa conexão. É a maratona mais musical do Brasil, com a energia dos corredores, do público e dos shows espalhados pelo percurso”, afirma.

A curadoria também valoriza as raízes musicais de Salvador. Em parceria com a Secretaria Municipal de Reparação (Semur), a maratona terá grupos de matrizes africanas ao longo do percurso, levando para as ruas a força da percussão, do axé e de outras manifestações que fazem parte da identidade cultural soteropolitana.

“A Semur esteve presente nas reuniões de planejamento desde o início, levando para esse diálogo a pauta da diversidade étnico-racial. A organização da maratona reconheceu a secretaria como uma importante parceira nesse processo de articulação e acolheu o pleito pela inclusão de grupos de matriz africana na programação artística e cultural”, diz a secretária de Reparação, Isaura Genoveva.

Isaura acrescenta que a pasta também atuará no treinamento das equipes, contribuindo para o combate ao racismo e à LGBTfobia.

Entre as atrações que estarão no percurso está o grupo Os Itapuãzeiros, criado há sete anos por jovens de Itapuã interessados em tocar e cantar. Eles participarão pela primeira vez da Maratona Salvador, sob a liderança do cantor e compositor Flávio Machado, conhecido como Kimbaila.

“Nossa primeira vez, e para a gente é histórico. A gente sempre viu a maratona passar aqui pela orla, com as pessoas correndo, e sonhava: ‘um dia vamos estar lá’. Agora chegou a nossa vez. Ser convidado para tocar na maratona mais musical do Brasil é um reconhecimento. Como criador e morador de Itapuã, isso é a resposta de Deus e da comunidade”, afirma Kimbaila.

Confira as atrações musicais da Maratona Salvador:

Quinta-feira (24)

Expo Maratona Salvador (Shopping da Bahia) – Guga Meyra

Sexta-feira (25)

Expo Maratona Salvador (Shopping da Bahia) – Danniel Vieira

Sábado (26)

Pontos de hidratação no percurso

Nuno Facciola / Bateria

Dadá Charanga / Marchinhas de Carnaval

Os Itapuãzeiros / Percussão Afro

Encerramento na Arena

Bailinho de Quinta

Domingo (27)

Pontos de hidratação no percurso

Bankoma / Banda de percussão Afro

Samba e Alegria / Samba partido alto

The Habor Band / Rock Internacional

DJ Ignácio / Música eletrônica

Grupo Percussivo / Banda de percussão Afro

Os Itapuãzeiros / Grupo de percussão Afro

Mini Trio / Axé Music

Pagode Total / Pagodão

Mini Trio / Axé Music

Violino Pop / Música pop eletrônica

Encerramento na Arena

É O Tchan

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Corrida Maratona

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