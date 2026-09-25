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Maratona Salvador muda trânsito neste fim de semana; veja ruas interditadas e horários

Interdições começam na madrugada e atingem bairros como Barra, Ondina, Rio Vermelho, Pituba e Itapuã

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 15:36

Com Permit Ouro da CBAt, Maratona Salvador integra circuito das principais provas do país e espera até 12 mil atletas
Com Permit Ouro da CBAt, Maratona Salvador integra circuito das principais provas do país e espera até 12 mil atletas Crédito: Divulgação

A Transalvador anunciou uma operação especial para garantir a segurança viária e reduzir os impactos no trânsito durante a realização da Maratona Salvador 2026. As alterações começam nesta sexta-feira (25) e seguem até domingo (27), com interdições e mudanças no fluxo de veículos em trechos da orla de Salvador.

As provas serão realizadas no sábado (26) e no domingo, passando por regiões como Boca do Rio, Armação, Jardim de Alah, Costa Azul, Pituba, Amaralina, Rio Vermelho, Ondina, Barra, Itapuã e Piatã.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte

Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes.Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
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Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono. Preço sugerido: R$499 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono.Preço sugerido: R$499 por Divulgação
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Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução

Além de organizar o trânsito, a operação tem como objetivo assegurar o acesso aos moradores das vias interditadas. Para isso, será necessário comprovar o endereço por meio de contas de telefone, água, energia elétrica ou outros documentos.

A primeira alteração começa à 0h desta sexta-feira, com a interdição de veículos na Via Célia Fontenelle. A medida segue até as 15h de domingo.

Sábado (26)

No sábado, serão realizadas as provas de 3 km, 5 km e 10 km. Para a realização das corridas, haverá proibição de estacionamento e interdições em diferentes pontos da orla.

Os tênis de corrida para treinos de longa distância

Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação
Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação
Olympikus Corre Supra 2. Este tênis foi desenvolvido para corredores que buscam máxima performance em longas distâncias e provas. Segundo a marca, o Corre Supra 2 reúne algumas das tecnologias mais avançadas da Olympikus. O modelo conta com entressola NT-X 2.0 em PEBA (polímetro poliéter-bloco-amida) expandido com nitrogênio, que entrega amortecimento elevado, leveza e alto retorno de energia. A placa Carbon-G, feita com fibras contínuas de carbono revestidas com grafeno, garante mais propulsão, estabilidade e eficiência nas passadas. O cabedal Oxitec 4.0 oferece respirabilidade e resistência, enquanto o solado cocriado com a Michelin amplia aderência e durabilidade. Com apenas 215g e drop de 6 mm, o Supra 2 é ideal para quem busca desempenho consistente do início ao fim da corrida.Preço sugerido: R$ 1.299,99 por Divulgação
Olympikus Corre Supra 2. Este tênis foi desenvolvido para corredores que buscam máxima performance em longas distâncias e provas. Segundo a marca, o Corre Supra 2 reúne algumas das tecnologias mais avançadas da Olympikus. O modelo conta com entressola NT-X 2.0 em PEBA (polímetro poliéter-bloco-amida) expandido com nitrogênio, que entrega amortecimento elevado, leveza e alto retorno de energia. A placa Carbon-G, feita com fibras contínuas de carbono revestidas com grafeno, garante mais propulsão, estabilidade e eficiência nas passadas. O cabedal Oxitec 4.0 oferece respirabilidade e resistência, enquanto o solado cocriado com a Michelin amplia aderência e durabilidade. Com apenas 215g e drop de 6 mm, o Supra 2 é ideal para quem busca desempenho consistente do início ao fim da corrida.Preço sugerido: R$ 1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Olympikus Corre Pace. Primeiro ultratênis (ou seja, um tênis de performance) desenvolvido no Brasil, o Corre Pace representa o ápice da engenharia esportiva da Olympikus. Pensado para alta performance e competição, pesa apenas 140g e combina leveza extrema, estabilidade e propulsão. O cabedal Oxitec 5.0 em poliamida ultrafina garante respirabilidade e liberdade de movimento, enquanto a entressola NT-X Elite, feita em 100% PEBA expandido a nitrogênio, oferece máxima maciez e retorno de energia. A placa Carbon-G com três camadas de fibra de carbono aumenta a impulsão e a estabilidade, e a geometria Rocker de 37º favorece transições rápidas e eficientes. O solado Progrip em PU termofixo entrega alta tração e resistência à abrasão, tornando o modelo ideal para atletas que buscam recordes pessoais em provas longas.Preço sugerido: R$1999,99 por Divulgação
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Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação

Proibição de estacionamento

O estacionamento de veículos será proibido das 0h às 9h nas seguintes vias:

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, no trecho entre o Jardim de Alah e o retorno sentido Centro, próximo à Escola Tindolelê, na Avenida Paranhos Montenegro;

Via Célia Fontenelle;

Rua Carimbamba;

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Pituba, em uma faixa à esquerda, compartilhada com grades.

Interdição do tráfego

Das 3h às 9h, o tráfego de veículos será interditado nas seguintes vias:

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, no trecho entre o Jardim de Alah e o retorno sentido Centro, próximo à Escola Tindolelê, na Avenida Paranhos Montenegro;

Via Célia Fontenelle;

Avenida Paranhos Montenegro;

Rua Carimbamba;

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Pituba, em uma faixa à esquerda, compartilhada com grades, a partir da passarela, nas imediações do Parque Metropolitano de Pituaçu, até o retorno do Jardim de Alah.

Os veículos que circulam pelos trechos interditados terão como opção, no sentido Pituba/Itapuã, o seguinte percurso: retorno em frente ao McDonald's, Rua Arthur de Azevedo Machado, Rua Edístio Pondé, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luís Viana Filho, Avenida Pinto de Aguiar e Rua Carimbamba, com retorno no sentido Itapuã.

Barreiras móveis

A partir das 3h, serão instaladas Barreiras Móveis (BM) nos seguintes pontos:

BM 01 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro, Jardim de Alah: desvio para o Costa Azul;

BM 02 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Jardim de Alah: bloqueio do tráfego de veículos;

BM 03 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro, Centro de Convenções Salvador: bloqueio do tráfego de veículos para evitar contramão;

BM 04 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Centro de Convenções Salvador: bloqueio do tráfego de veículos;

BM 05 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro, IMEJA: bloqueio do tráfego de veículos;

BM 06 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, IMEJA: bloqueio do tráfego de veículos;

BM 07 – Avenida Paranhos Montenegro / Retorno, sentido Itapuã: próximo ao Posto de Combustível Preço Bom (PB).

Domingo (27)

No domingo, serão realizadas as provas de 21 km e 42 km. As alterações no trânsito ocorrerão na Orla Marítima, entre o Farol da Barra e Placafor, e na Avenida Milton Santos.

Proibição de estacionamento

O estacionamento de veículos será proibido das 0h às 13h nas seguintes vias:

Avenida Sete de Setembro, no trecho entre o Hospital Dois de Julho e a Avenida Almirante Marques de Leão;

Largo do Farol da Barra;

Avenida Oceânica;

Avenida Milton Santos, nos dois sentidos, no trecho entre a Avenida Oceânica e a Rotatória do Centro Estadual de Educação Pestalozzi;

Rua da Paciência;

Largo de Santana;

Rua Guedes Cabral;

Rua Borges dos Reis;

Praça Colombo;

Largo da Mariquita;

Rua do Meio, lado direito;

Praça Brigadeiro Faria Rocha;

Rua Odilon Santos;

Rua Marquês de Monte Santo;

Avenida Amaralina;

Avenida Octávio Mangabeira, nos trechos da Pituba, Jardim de Alah, Armação, Boca do Rio e Piatã;

Via Célia Fontenelle;

Avenida Manoel Dias da Silva, no trecho entre a Avenida Octávio Mangabeira e a Rua Paraná;

Rua Paraná.

Barreiras fixas

A partir da 0h, serão instaladas Barreiras Fixas (BF) nos seguintes pontos:

BF 01 – Avenida Oceânica / Rua Dom Marcos Teixeira;

BF 02 – Avenida Oceânica / Rua Alfredo Magalhães;

BF 03 – Avenida Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira: saída;

BF 04 – Largo do Lamarão / Avenida Oceânica: semáforo;

BF 05 – Avenida Oceânica: retorno para o sentido Barra;

BF 06 – Avenida Oceânica: retorno para o sentido Rio Vermelho;

BF 07 – Avenida Milton Santos: os dois retornos;

BF 08 – Vila Matos / Avenida Oceânica.

Barreiras móveis

A partir das 2h, serão instaladas Barreiras Móveis (BM) nos seguintes pontos:

BM 01 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, IMEJA: bloqueio do tráfego de veículos;

BM 02 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, em frente ao posto de combustíveis PB: bloqueio do tráfego até a passagem da prova;

BM 03 – Avenida Paranhos Montenegro / Retorno, sentido Itapuã, Escola Tindolelê: bloqueio do tráfego até a passagem da prova;

BM 04 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Terceira Ponte: bloqueio do tráfego até a passagem da prova;

BM 05 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Pituba, Campomar – Jaguaribe: bloqueio para evitar contramão;

BM 06 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Sesc Piatã: bloqueio do tráfego até a passagem da prova;

BM 07 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Centro de Convenções Salvador: bloqueio do tráfego;

BM 08 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Jardim de Alah: bloqueio do tráfego;

BM 09 – Rua Fernando Menezes de Góes / Retorno para a Avenida Octávio Mangabeira, Boteco do Caranguejo: bloqueio do tráfego no acesso à orla no sentido Itapuã;

BM 10 – Avenida Octávio Mangabeira / Rua Paraná: compartilhada com grades, em uma faixa à esquerda da via, até a Praça Nossa Senhora da Luz;

BM 11 – Avenida Octávio Mangabeira / Rua Pernambuco / Praça Nossa Senhora da Luz: desvio do tráfego para a Avenida Antônio Carlos Magalhães;

BM 12 – Avenida Amaralina / Rua do Balneário: monitoramento do tráfego até a passagem da prova;

BM 13 – Avenida Amaralina / entrada da Praça João Amaral – Rua Conde da Castanheira: monitoramento do tráfego até a passagem da prova;

BM 14 – Rua Marquês de Monte Santo / Rua da Fonte do Boi: bloqueio e monitoramento;

BM 15 – Rua Marquês de Monte Santo / Rua Barro Vermelho: bloqueio e monitoramento;

BM 16 – Largo da Mariquita / Rua Monte Conselho: bloqueio e monitoramento;

BM 17 – Rua Conselheiro Pedro Luís / Rua Odilon Santos / Rua do Meio: desvio do tráfego para a Rua do Meio;

BM 18 – Travessa Prudente de Moraes: desvio do tráfego para a Avenida Anita Garibaldi;

BM 19 – Curva da Paciência: compartilhada, desviando o tráfego para a Avenida Anita Garibaldi;

BM 20 – Avenida Oceânica / Avenida Milton Santos: desvio do tráfego para a Avenida Anita Garibaldi;

BM 21 – Avenida Oceânica / Rua Professor Sabino Silva: bloqueio do tráfego;

BM 22 – Avenida Oceânica / Condomínio Costa Espanha – Clube Espanhol: monitoramento e desvio do tráfego para o Morro do Ypiranga;

BM 23 – Avenida Oceânica / Rua Airosa Galvão: compartilhada com grades, sobre a faixa amarela, desviando o tráfego para a Rua Marquês de Caravelas;

BM 24 – Largo do Farol da Barra / Avenida Almirante Marques de Leão: desvio do tráfego para a Rua Afonso Celso.

Interdições das 2h às 13h

O fluxo de veículos será interditado das 2h às 13h nas seguintes vias:

Avenida Sete de Setembro, no trecho entre o Hospital Dois de Julho e a Avenida Almirante Marques de Leão;

Largo do Farol da Barra;

Avenida Oceânica;

Rua Guedes de Cabral;

Rua Borges dos Reis;

Praça Colombo;

Rua Odilon Santos;

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, no trecho entre o Jardim dos Namorados e a Rua Sargento Renato Santos, em Placafor.

No mesmo período, algumas vias terão interdições compartilhadas com grades instaladas pelo promotor do evento:

Avenida Oceânica, faixa à direita, sentido Barra, entre a Rua Airosa Galvão e a Rua Marquês de Caravelas;

Avenida Oceânica, faixa à direita, sentido Barra, entre a Rua Carlos Chiacchio e a Rua Airosa Galvão;

Avenida Oceânica, faixa à direita, sentido Barra, entre o Largo do Lamarão e a Rua José Sátiro de Oliveira;

Avenida Oceânica, lado direito, sentido Pituba, entre a Rua Morro do Escravo Miguel e a Avenida Milton Santos;

Avenida Milton Santos, faixa à esquerda, entre a Avenida Oceânica e a Rotatória do Centro Estadual de Educação Pestalozzi, nos dois sentidos;

Avenida Oceânica, faixa à direita, sentido Pituba, entre a Avenida Milton Santos e a Travessa Bartolomeu de Gusmão;

Avenida Oceânica, faixa à direita, sentido Barra, entre a Curva da Paciência e a Travessa Bartholomeu de Gusmão;

Rua da Paciência, faixa dupla à direita, sentido Pituba, entre a Rua Eurycles de Matos e o Largo de Santana;

Rua Marquês de Monte Santo, faixa dupla à direita, a partir da Praça Brigadeiro Faria Rocha;

Avenida Amaralina, faixa dupla à direita;

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, faixa dupla à direita, entre o Largo das Baianas e a Rua Pernambuco;

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, faixa dupla à direita, entre a Praça Nossa Senhora da Luz e a Rua Paraná;

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Rio Vermelho, faixa à esquerda, entre a Rua Sargento Renato Santos, em Placafor, e a Avenida Manoel Dias da Silva/Rua Paraná;

Avenida Manoel Dias da Silva até a Rua Paraná.

Rotas alternativas

Os veículos que circularem pelos trechos interditados terão três opções de tráfego.

Sentido Rio Vermelho/Barra: Rua Eurycles de Matos, Avenida Anita Garibaldi, Avenida Milton Santos, Rua Dr. Oswaldo Ribeiro, Via Marginal da Avenida Oceânica e Rua Professor Sabino Silva.

Sentido Ladeira da Barra/Ondina: Avenida Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas e Avenida Centenário.

Veículos provenientes da Avenida Cardeal da Silva com destino ao Rio Vermelho: Travessa Prudente de Moraes, Rua da Paciência, no sentido Ondina, Rua Eurycles de Matos e Avenida Anita Garibaldi.

Entre 2h e 13h, também haverá desvios nos seguintes pontos:

Avenida Oceânica, sentido Barra, a partir da Rua Airosa Galvão, para a Rua Marquês de Caravelas;

Rua Odilon Santos/Largo da Mariquita, na faixa à esquerda, para a Rua do Meio;

Avenida Octávio Mangabeira, na Praça Nossa Senhora da Luz, para a Rua Pernambuco.

Como opção adicional de circulação, os veículos poderão seguir pela Avenida Luís Viana Filho (Paralela).

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