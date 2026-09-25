SÁBADO E DOMINGO

Maratona Salvador muda trânsito neste fim de semana; veja ruas interditadas e horários

Interdições começam na madrugada e atingem bairros como Barra, Ondina, Rio Vermelho, Pituba e Itapuã

Thais Borges

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 15:36

Com Permit Ouro da CBAt, Maratona Salvador integra circuito das principais provas do país e espera até 12 mil atletas Crédito: Divulgação

A Transalvador anunciou uma operação especial para garantir a segurança viária e reduzir os impactos no trânsito durante a realização da Maratona Salvador 2026. As alterações começam nesta sexta-feira (25) e seguem até domingo (27), com interdições e mudanças no fluxo de veículos em trechos da orla de Salvador.

As provas serão realizadas no sábado (26) e no domingo, passando por regiões como Boca do Rio, Armação, Jardim de Alah, Costa Azul, Pituba, Amaralina, Rio Vermelho, Ondina, Barra, Itapuã e Piatã.

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Além de organizar o trânsito, a operação tem como objetivo assegurar o acesso aos moradores das vias interditadas. Para isso, será necessário comprovar o endereço por meio de contas de telefone, água, energia elétrica ou outros documentos.

A primeira alteração começa à 0h desta sexta-feira, com a interdição de veículos na Via Célia Fontenelle. A medida segue até as 15h de domingo.

Sábado (26)

No sábado, serão realizadas as provas de 3 km, 5 km e 10 km. Para a realização das corridas, haverá proibição de estacionamento e interdições em diferentes pontos da orla.

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Proibição de estacionamento

O estacionamento de veículos será proibido das 0h às 9h nas seguintes vias:

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, no trecho entre o Jardim de Alah e o retorno sentido Centro, próximo à Escola Tindolelê, na Avenida Paranhos Montenegro;

Via Célia Fontenelle;

Rua Carimbamba;

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Pituba, em uma faixa à esquerda, compartilhada com grades.

Interdição do tráfego

Das 3h às 9h, o tráfego de veículos será interditado nas seguintes vias:

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, no trecho entre o Jardim de Alah e o retorno sentido Centro, próximo à Escola Tindolelê, na Avenida Paranhos Montenegro;

Via Célia Fontenelle;

Avenida Paranhos Montenegro;

Rua Carimbamba;

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Pituba, em uma faixa à esquerda, compartilhada com grades, a partir da passarela, nas imediações do Parque Metropolitano de Pituaçu, até o retorno do Jardim de Alah.

Os veículos que circulam pelos trechos interditados terão como opção, no sentido Pituba/Itapuã, o seguinte percurso: retorno em frente ao McDonald's, Rua Arthur de Azevedo Machado, Rua Edístio Pondé, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luís Viana Filho, Avenida Pinto de Aguiar e Rua Carimbamba, com retorno no sentido Itapuã.

Barreiras móveis

A partir das 3h, serão instaladas Barreiras Móveis (BM) nos seguintes pontos:

BM 01 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro, Jardim de Alah: desvio para o Costa Azul;

BM 02 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Jardim de Alah: bloqueio do tráfego de veículos;

BM 03 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro, Centro de Convenções Salvador: bloqueio do tráfego de veículos para evitar contramão;

BM 04 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Centro de Convenções Salvador: bloqueio do tráfego de veículos;

BM 05 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro, IMEJA: bloqueio do tráfego de veículos;

BM 06 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, IMEJA: bloqueio do tráfego de veículos;

BM 07 – Avenida Paranhos Montenegro / Retorno, sentido Itapuã: próximo ao Posto de Combustível Preço Bom (PB).

Domingo (27)

No domingo, serão realizadas as provas de 21 km e 42 km. As alterações no trânsito ocorrerão na Orla Marítima, entre o Farol da Barra e Placafor, e na Avenida Milton Santos.

Proibição de estacionamento

O estacionamento de veículos será proibido das 0h às 13h nas seguintes vias:

Avenida Sete de Setembro, no trecho entre o Hospital Dois de Julho e a Avenida Almirante Marques de Leão;

Largo do Farol da Barra;

Avenida Oceânica;

Avenida Milton Santos, nos dois sentidos, no trecho entre a Avenida Oceânica e a Rotatória do Centro Estadual de Educação Pestalozzi;

Rua da Paciência;

Largo de Santana;

Rua Guedes Cabral;

Rua Borges dos Reis;

Praça Colombo;

Largo da Mariquita;

Rua do Meio, lado direito;

Praça Brigadeiro Faria Rocha;

Rua Odilon Santos;

Rua Marquês de Monte Santo;

Avenida Amaralina;

Avenida Octávio Mangabeira, nos trechos da Pituba, Jardim de Alah, Armação, Boca do Rio e Piatã;

Via Célia Fontenelle;

Avenida Manoel Dias da Silva, no trecho entre a Avenida Octávio Mangabeira e a Rua Paraná;

Rua Paraná.

Barreiras fixas

A partir da 0h, serão instaladas Barreiras Fixas (BF) nos seguintes pontos:

BF 01 – Avenida Oceânica / Rua Dom Marcos Teixeira;

BF 02 – Avenida Oceânica / Rua Alfredo Magalhães;

BF 03 – Avenida Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira: saída;

BF 04 – Largo do Lamarão / Avenida Oceânica: semáforo;

BF 05 – Avenida Oceânica: retorno para o sentido Barra;

BF 06 – Avenida Oceânica: retorno para o sentido Rio Vermelho;

BF 07 – Avenida Milton Santos: os dois retornos;

BF 08 – Vila Matos / Avenida Oceânica.

Barreiras móveis

A partir das 2h, serão instaladas Barreiras Móveis (BM) nos seguintes pontos:

BM 01 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, IMEJA: bloqueio do tráfego de veículos;

BM 02 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, em frente ao posto de combustíveis PB: bloqueio do tráfego até a passagem da prova;

BM 03 – Avenida Paranhos Montenegro / Retorno, sentido Itapuã, Escola Tindolelê: bloqueio do tráfego até a passagem da prova;

BM 04 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Terceira Ponte: bloqueio do tráfego até a passagem da prova;

BM 05 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Pituba, Campomar – Jaguaribe: bloqueio para evitar contramão;

BM 06 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Sesc Piatã: bloqueio do tráfego até a passagem da prova;

BM 07 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Centro de Convenções Salvador: bloqueio do tráfego;

BM 08 – Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Jardim de Alah: bloqueio do tráfego;

BM 09 – Rua Fernando Menezes de Góes / Retorno para a Avenida Octávio Mangabeira, Boteco do Caranguejo: bloqueio do tráfego no acesso à orla no sentido Itapuã;

BM 10 – Avenida Octávio Mangabeira / Rua Paraná: compartilhada com grades, em uma faixa à esquerda da via, até a Praça Nossa Senhora da Luz;

BM 11 – Avenida Octávio Mangabeira / Rua Pernambuco / Praça Nossa Senhora da Luz: desvio do tráfego para a Avenida Antônio Carlos Magalhães;

BM 12 – Avenida Amaralina / Rua do Balneário: monitoramento do tráfego até a passagem da prova;

BM 13 – Avenida Amaralina / entrada da Praça João Amaral – Rua Conde da Castanheira: monitoramento do tráfego até a passagem da prova;

BM 14 – Rua Marquês de Monte Santo / Rua da Fonte do Boi: bloqueio e monitoramento;

BM 15 – Rua Marquês de Monte Santo / Rua Barro Vermelho: bloqueio e monitoramento;

BM 16 – Largo da Mariquita / Rua Monte Conselho: bloqueio e monitoramento;

BM 17 – Rua Conselheiro Pedro Luís / Rua Odilon Santos / Rua do Meio: desvio do tráfego para a Rua do Meio;

BM 18 – Travessa Prudente de Moraes: desvio do tráfego para a Avenida Anita Garibaldi;

BM 19 – Curva da Paciência: compartilhada, desviando o tráfego para a Avenida Anita Garibaldi;

BM 20 – Avenida Oceânica / Avenida Milton Santos: desvio do tráfego para a Avenida Anita Garibaldi;

BM 21 – Avenida Oceânica / Rua Professor Sabino Silva: bloqueio do tráfego;

BM 22 – Avenida Oceânica / Condomínio Costa Espanha – Clube Espanhol: monitoramento e desvio do tráfego para o Morro do Ypiranga;

BM 23 – Avenida Oceânica / Rua Airosa Galvão: compartilhada com grades, sobre a faixa amarela, desviando o tráfego para a Rua Marquês de Caravelas;

BM 24 – Largo do Farol da Barra / Avenida Almirante Marques de Leão: desvio do tráfego para a Rua Afonso Celso.

Interdições das 2h às 13h

O fluxo de veículos será interditado das 2h às 13h nas seguintes vias:

Avenida Sete de Setembro, no trecho entre o Hospital Dois de Julho e a Avenida Almirante Marques de Leão;

Largo do Farol da Barra;

Avenida Oceânica;

Rua Guedes de Cabral;

Rua Borges dos Reis;

Praça Colombo;

Rua Odilon Santos;

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, no trecho entre o Jardim dos Namorados e a Rua Sargento Renato Santos, em Placafor.

No mesmo período, algumas vias terão interdições compartilhadas com grades instaladas pelo promotor do evento:

Avenida Oceânica, faixa à direita, sentido Barra, entre a Rua Airosa Galvão e a Rua Marquês de Caravelas;

Avenida Oceânica, faixa à direita, sentido Barra, entre a Rua Carlos Chiacchio e a Rua Airosa Galvão;

Avenida Oceânica, faixa à direita, sentido Barra, entre o Largo do Lamarão e a Rua José Sátiro de Oliveira;

Avenida Oceânica, lado direito, sentido Pituba, entre a Rua Morro do Escravo Miguel e a Avenida Milton Santos;

Avenida Milton Santos, faixa à esquerda, entre a Avenida Oceânica e a Rotatória do Centro Estadual de Educação Pestalozzi, nos dois sentidos;

Avenida Oceânica, faixa à direita, sentido Pituba, entre a Avenida Milton Santos e a Travessa Bartolomeu de Gusmão;

Avenida Oceânica, faixa à direita, sentido Barra, entre a Curva da Paciência e a Travessa Bartholomeu de Gusmão;

Rua da Paciência, faixa dupla à direita, sentido Pituba, entre a Rua Eurycles de Matos e o Largo de Santana;

Rua Marquês de Monte Santo, faixa dupla à direita, a partir da Praça Brigadeiro Faria Rocha;

Avenida Amaralina, faixa dupla à direita;

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, faixa dupla à direita, entre o Largo das Baianas e a Rua Pernambuco;

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, faixa dupla à direita, entre a Praça Nossa Senhora da Luz e a Rua Paraná;

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Rio Vermelho, faixa à esquerda, entre a Rua Sargento Renato Santos, em Placafor, e a Avenida Manoel Dias da Silva/Rua Paraná;

Avenida Manoel Dias da Silva até a Rua Paraná.

Rotas alternativas

Os veículos que circularem pelos trechos interditados terão três opções de tráfego.

Sentido Rio Vermelho/Barra: Rua Eurycles de Matos, Avenida Anita Garibaldi, Avenida Milton Santos, Rua Dr. Oswaldo Ribeiro, Via Marginal da Avenida Oceânica e Rua Professor Sabino Silva.

Sentido Ladeira da Barra/Ondina: Avenida Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas e Avenida Centenário.

Veículos provenientes da Avenida Cardeal da Silva com destino ao Rio Vermelho: Travessa Prudente de Moraes, Rua da Paciência, no sentido Ondina, Rua Eurycles de Matos e Avenida Anita Garibaldi.

Entre 2h e 13h, também haverá desvios nos seguintes pontos:

Avenida Oceânica, sentido Barra, a partir da Rua Airosa Galvão, para a Rua Marquês de Caravelas;

Rua Odilon Santos/Largo da Mariquita, na faixa à esquerda, para a Rua do Meio;

Avenida Octávio Mangabeira, na Praça Nossa Senhora da Luz, para a Rua Pernambuco.