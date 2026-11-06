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Marca baiana de pipocas abre unidade em shopping de Salvador com desconto de 50% para os primeiros clientes

Popland inaugura quiosque no Shopping da Bahia no dia 14 de novembro

Millena Marques

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17:18

Popland Crédito: Layla Fernandes

A Popland inaugura, no próximo dia 14 de novembro, às 15h, sua segunda unidade em Salvador, desta vez no Shopping da Bahia. Para marcar a abertura, os 15 primeiros clientes que realizarem compras no novo espaço terão 50% de desconto.

Fundada por Luís Filipe Borges Lima, a Popland nasceu com a proposta de transformar um produto tradicional em uma experiência que combina sabor, criatividade e nostalgia. A primeira loja física da marca foi inaugurada em 18 de julho deste ano, na Pituba. A chegada ao Shopping da Bahia representa um novo passo no projeto de crescimento da empresa, que pretende alcançar outros centros comerciais da cidade.

“O novo quiosque tem como proposta levar para dentro do shopping uma experiência diferenciada, oferecendo pipocas clássicas e gourmet, açaí e outros produtos, com foco na personalização, qualidade e encantamento dos clientes”, afirma Luís Filipe.

O cardápio reúne diferentes opções de pipocas clássicas e gourmet, com possibilidade de personalização por meio de cremes, chocolates e coberturas. Entre os produtos estão as versões tradicionais nos tamanhos pequeno, médio e grande, além do balde família. Na linha gourmet, há opções como Gourmet Pop, Gourmet Super Pop, Pop Família e Premium Pop, que permitem combinar diferentes complementos.

Popland 1 de 8

Os preços começam em R$ 16 para a pipoca clássica pequena e chegam a R$ 56,90 na versão Pop Família. Também fazem parte do cardápio combos que incluem refrigerantes, além de milk-shakes de sabores como chocolate, morango, doce de leite, paçoca e Ovomaltine. A marca oferece ainda opções de açaí e pipoca gourmet para consumo em casa. O cardápio completo pode ser conferido aqui.

A trajetória da Popland começou com uma operação dentro de uma igreja e passou pelo mercado de eventos, atendendo casamentos, aniversários, confraternizações e celebrações corporativas com carrinhos e estações de pipoca. A experiência ajudou a fortalecer a marca e abriu caminho para a primeira loja física.

“A expansão para o Shopping da Bahia representa o início de um projeto maior: consolidar a Popland como uma referência no segmento de pipocas e expandir a marca para os principais shoppings de Salvador”, destaca o empresário.