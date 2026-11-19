SORVETE NO COCO

Marca do famoso sorvete servido na casca do coco inaugura primeira loja física na Barra

pós conquistar clientes com um carrinho no bairro, Amaré inaugura seu primeiro espaço nesta sexta-feira (20)

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 22:48

Amaré - Sorvete no Coco Crédito: Reprodução/Redes sociais

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Linha fina: Após conquistar clientes com um carrinho no bairro, Amaré inaugura seu primeiro espaço nesta sexta-feira (20)

O sorvete de coco servido na própria casca, que conquistou clientes na Barra, em Salvador, vai ganhar um endereço fixo. A Amaré, conhecida pela venda da sobremesa em um carrinho no bairro, inaugura sua primeira loja física nesta sexta-feira (20), a partir das 14h, na Rua Afonso Celso.

A novidade marca uma nova fase da marca, que ganhou espaço entre moradores e turistas com uma proposta de sorvete que combina sabor e apresentação diferenciada. Agora, além do tradicional carrinho, os clientes terão mais um ponto para experimentar a sobremesa.