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Elaine Sanoli
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 22:48
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Linha fina: Após conquistar clientes com um carrinho no bairro, Amaré inaugura seu primeiro espaço nesta sexta-feira (20)
O sorvete de coco servido na própria casca, que conquistou clientes na Barra, em Salvador, vai ganhar um endereço fixo. A Amaré, conhecida pela venda da sobremesa em um carrinho no bairro, inaugura sua primeira loja física nesta sexta-feira (20), a partir das 14h, na Rua Afonso Celso.
A novidade marca uma nova fase da marca, que ganhou espaço entre moradores e turistas com uma proposta de sorvete que combina sabor e apresentação diferenciada. Agora, além do tradicional carrinho, os clientes terão mais um ponto para experimentar a sobremesa.
Apesar da novidade, o tradicional carrinho continuará funcionando na Barra. "O carrinho permanece do jeitinho que vocês já conhecem. A ideia de abrir esse espaço físico é justamente ampliar os nossos pontos de contato com o público, oferecer mais uma opção de atendimento, reduzir as filas e proporcionar um ambiente onde pessoas com atendimento preferencial possam se sentar. Estamos muito animados com essa novidade", explicou Bia Louzão, uma das proprietárias da marca.