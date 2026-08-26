CULTURA

Marcelo Praddo volta aos palcos de Salvador com espetáculo que reúne histórias de brasileiros anônimos

Espetáculo terá quatro apresentações, sempre aos sábados

Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:59

Marcelo Praddo em cena no espetáculo ‘Vou Te Contar!’ Crédito: Divulgação

Depois de cinco temporadas em diferentes teatros de Salvador, Marcelo Praddo prepara uma nova série de apresentações do espetáculo ‘Vou Te Contar!’. A montagem, dirigida e protagonizada pelo ator, entra em cartaz no Teatro Módulo em setembro, com quatro sessões aos sábados.

Sozinho em cena e com apenas uma cadeira e uma mesa como elementos de cenário, Praddo dá vida a cinco personagens e constrói uma relação direta com o público. A proposta minimalista aposta justamente na força das histórias e na transformação do ator em cada uma das narrativas apresentadas.

Marcelo Praddo em cena no espetáculo ‘Vou Te Contar!’ 1 de 4

Os personagens são inspirados em textos do jornalista paulista Christian Carvalho Cruz, publicados originalmente na coluna Trombadas. Embora retratem habitantes da capital paulista, as histórias atravessam experiências que poderiam ser encontradas em diferentes partes do Brasil.

“Histórias célebres de gente anônima: esse é o espírito do projeto Trombadas”, definiu Christian Carvalho Cruz. Para Praddo, colocar essas pessoas no centro do palco também é uma forma de valorizar personagens reais em um momento marcado pela presença de influenciadores nas manchetes e nas redes sociais. “Esses, sim, verdadeiros influencers da alma”, afirma.

A montagem estreou em março de 2024 e já passou por duas temporadas no Teatro Sesi Rio Vermelho, além de apresentações na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, no Teatro Gregório de Mattos e no Teatro Molière, da Aliança Francesa. A nova temporada será realizada nos dias 5, 12, 19 e 26 de setembro, sempre às 19h.

Serviço

Espetáculo: Vou Te Contar!

Onde: Teatro Módulo

Quando: 5, 12, 19 e 26 de setembro, às 19h